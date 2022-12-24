律師陳又新踢爆，網路書店霸主「博客來」傳出以假承攬真僱傭方式與一名打掃阿姨簽約，阿姨工作20年年前無故被解雇，還領不到退休金，引爆全網怒火。政治大學法學院副教授劉宏恩說，身為博客來的資深「鑽石級會員」，他實在無法接受看業者優雅地拿著刀叉吃弱勢者人肉。而博客來則回應說，多次與阿姨協商未果，目前還在持續協調中。

律師陳又新在臉書分享，博客來與不識字的打掃阿姨有僱傭關係，但雙方簽訂的卻是「承攬合約書」，阿姨工作20多年來沒有勞健保，也沒有三節獎金，如今無故被解雇還領不到退休金，讓公司裡的年輕人看不下去，整件事情才曝光。

政大法學院副教授劉宏恩在臉書轉發律師的貼文說，身為讀書人、愛書人及買書人，他是經常在博客來消費的「鑽石級會員」，他很希望博客來能針對侵害弱勢勞權的事情出來解釋一下。否則他實在無法接受自己一面從博客來下單買「二十一世紀資本論」這本書，卻又一面看業者優雅地拿著刀叉吃弱勢者人肉。

不少網友看了震驚又失望，「希望能有個解釋」、「所有博客來的消費者，如果你不能接受博客來這樣子侵害弱勢勞權，我都鼓勵大家散播分享一下這件事。因為它讓我們失望了。非常失望」、「只能說沒有期待就沒有傷害」。