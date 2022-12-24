在博客來工作逾20年的一名清潔阿姨日前遭解雇，且完全沒有退休金，不識字的她找律師陳又新求助，才知20多年來簽的都是承攬而非僱傭契約，不僅沒有勞健保，也領嘸退休金，引發外界炸鍋，一名博客來前員工透露，全公司只有這一位清潔阿姨，阿姨親切友善，沒想到竟被公司如此對待。

曾在博客來工作一年多的女網友昨晚在臉書表示，全公司只有這一位清潔阿姨，每天幫幾百名員工收垃圾及清潔環境，盡心盡力，為人很親切、健談又友善，直呼堂堂一個大企業這樣對待一個20年老員工「真的很母湯」，且做這麼多事月薪還不到3萬，真的低得可憐，看不下去的她更在律師陳又新的貼文下聲援清潔阿姨。

曾在博客來工作一年多的女網友為清潔阿姨發聲。(翻攝自FB)

該事件曝光原因是陳又新昨天在臉書的一篇發文，揭露博客來利用清潔阿姨不識字，每年跟她簽承攬契約，不用幫忙保勞健保、提撥退休金，在非自願性解僱時也不用給付預告工資及資遣費。這類「假承攬真僱傭」的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，沒想到堂堂網路書店霸主也做這種事，把違法手段用在這位工作20幾年，月薪只有2萬9500元艱苦人身上。

對此，博客來回應多次與阿姨協商未果，還在持續協調中。未來會秉持良善負責的態度，繼續與當事人溝通合意的處理方式。