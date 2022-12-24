台中教區海員宗會期待藉由物資發放、義剪服務及關懷等行動，帶來祝福與溫暖，並撫慰思鄉心情！（靜宜大學提供）

「梧棲漁港關懷外籍漁工」活動準備物資與食品，拿到的漁工不僅感動，同時感謝來自台灣的愛心與禮物，讓他們度過溫馨的耶誕佳節！（靜宜大學提供）

台中教區海員宗會「梧棲漁港關懷外籍漁工」活動同時進行義剪服務，讓漁工擁有清新儀容，並感受到來自台中教區志工的關懷與愛。（靜宜大學提供）

台中教區海員宗會長期以實際行動關懷海員和外籍漁工！耶誕佳節前夕，透過「梧棲漁港關懷外籍漁工」活動，分享耶誕的喜悅與美好意義！靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文說，外籍漁工是從事海洋漁業重要工作夥伴；期待藉由物資發放、義剪及關懷等行動，帶給他們祝福與溫暖並撫慰他們思鄉情愁。

台中教區海員宗會「梧棲漁港關懷外籍漁工」活動，集結眾多民眾所準備的營養品、民生用品、禦寒發熱衣等物資；還有立達啟能訓練中心服務對象所製作的餐盒、易開罐十穀寶等食品。同時現場進行義剪服務，讓漁工擁有清新儀容，並感受到來自台中教區志工的關懷與愛。

蘇耀文主教感謝漁業署、海岸資源所、台中漁會的支持，並表示外籍海員與漁工是從事海洋漁業重要的工作夥伴，但為家庭及生活，犧牲自己、照亮家人！天主教會以實際行動關懷海員，並持續提供牧靈訪問及人道關懷等服務，讓天主的愛與光，溫暖了長期離鄉背井的海員。

宗座促進人類全體發展部全球海員宗會主任朴世光神父(Fr. Bruno)說，雖然大家彼此不認識，但漁工是我們的弟兄大家樂意分享這份愛，漁工長期遠離家庭，我們成為他們的家人，很樂意說聲「我愛你」；因天主教會歡迎並接納每個人！最特別的是，看到這麼多的志工聚集服務令人感到振奮，鼓勵持續為漁工提供支持與服務。

台中教區海員宗會負責人黃慧如說，成立逾百年的教廷「促進整體人類發展部」海員宗會，長期關懷在海上工作的海員和漁工；目前遍及59個國家，334個港口。台灣天主教會在台北、台中、高雄等地設有海員宗會就近於港口為海員及其家庭提供關懷。特別感謝參與梧棲漁港傳愛活動的神長、修女，及義剪老師、志工朋友、教區媒體委員會的協助，為漁工帶來溫暖的祝福！

來自印尼中爪哇省的漁工說，他雖然近5年未能返家，但到台灣工作能改善家裡經濟很欣慰；另一位來自越南的漁工則透過義剪擁有帥氣的造型超開心。當天所準備的150份物資很快發放完畢，拿到的漁工不僅感動，同時感謝來自台灣的愛心與禮物，讓他們度過溫馨的耶誕佳節！