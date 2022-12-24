臉書網友留言。（圖／截自臉書）

【全程字幕】和費鴻泰握手被拒 徐巧芯：一點都不尷尬

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇松山競選服務處昨（23）日成立，同黨立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯皆出席。由於徐頻頻放話要「世代交替」，表態將參選2024年立委，等於劍指費的立委大位，兩人互動備受外界關注；未料徐在現場上前握手時，費鴻泰疑似將手縮回給了軟釘子，徐則笑說「他好像不想，但是沒關係」。這一幕引發網路熱議，不少藍營支持者痛批費「倚老賣老」，但也有人呼籲「不要內鬥」。

《中國時報》昨日報導指出，王鴻薇松山競選服務處成立活動結束後，在場國民黨人紛紛互相打招呼致意，不過徐巧芯和費鴻泰頻頻擦身而過，記者上前詢問，剛剛有跟費打招呼嗎？徐回了句「還來不及，但是我現在可以去跟她打招呼，如果你們（媒體）想要的話」，隨後就往內走，喊著「委員好，我是要來和你打招呼的」要和費握手，不過疑似被給了軟釘子，讓徐笑說「他好像不想，但是沒關係」。

費鴻泰後續受訪時，被問到和徐巧芯會不會還是有點尷尬？費轉移話題，表示今天現場只有一個主角就是王鴻薇，並強調他有跟每個人握手，包括現在到場很多地方人士，都要握個手。媒體再追問徐，表示費心裡好像有點疙瘩，她則笑回：「那不是我啊，所以你問我沒有用，我自己是不會為這種事情尷尬的啦，你們也知道我臉皮比較厚！」

雙方的互動掀起網路討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關新聞連結留言：「倚老賣老！」「依老賣老嗎？國民黨這些老世代者不拿出應有的風度接受年輕世代的挑戰，那就直接下架回家顧孫子算了吧！」「藍營老人又在擺架子」、「年近七十，戰鬥力不足，也擔任十多年了，可以世代交替。不要學蔡政府的五府千歲！蘇貞昌、游錫堃、陳菊、謝長廷、陳建仁⋯⋯」、「高下立判！費委員不夠大器，公平競爭，贏者勝出，難道費委員要成為萬年立委嗎？」「唉！國民黨的老毛病又犯了！」「不要內鬥」。