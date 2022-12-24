大陸男星張凌赫近期因出演《蒼蘭訣》中「長珩仙君」一角而爆紅，戲約不斷。豈料，事業正值上升期的他，卻被媒體爆料與新劇《寧安如夢》合作女主白鹿因戲生情，擦出愛火，兩人不但被直擊過夜情，更穿同款情侶鞋大放閃，讓大批粉絲心碎不已。

流量女星白鹿因出演《周生如故》、《招搖》等劇而為人所知，然而她9月被狗仔兩度拍到在張凌赫家過夜，被外界認為兩人合作古裝劇《寧安如夢》後因戲生情。但兩人都處於事業上升期，網路上流傳出經紀公司指示他們盡快以分手作結，但他們仍不打算理會公司要求，依舊愛得火熱。

近期兩人再度被抓包穿同款情侶鞋，一周內就被目擊三次。其中本月15、17日兩人一同穿情侶鞋出門，引發外界揣測他們是要去約會，甚至被拍到他們拍戲時，男方看她的嘴角沾上蛋糕下秒沒多想就出手貼心擦拭。此外，23日迎來冬至節氣，兩人相當巧合的在微博發了類似貼文，貼文中他們都發了兩張服裝顏色相近的自拍照，加上一張餃子的照片，此種疑似隔空示愛的舉動再度掀起網友熱議。

張凌赫與白鹿被狗仔爆料穿同款情侶鞋以及一同在家中過夜。(圖／翻攝自微博)

有網友扒出兩人戀愛線索。(圖／翻攝自微博)

兩人的戀情在網路上掀起兩極化的討論。張凌赫的微博粉絲數在短短1日內，流失了上萬名粉絲。大批粉絲們對偶像的行為相當寒心，且雙方的支持者們互認對方偶像的行為是在「蹭熱度」，因而隔空開嗆。另一方面，也有人指出偶像專注在談戀愛的行為是「戀愛腦，只呼籲兩人趕快官宣，以減少炒作風波；更希望他們能好好回應粉絲們問題，別讓支持他們的人失望。然而，白鹿在最新播出的綜藝節目《奔跑吧兄弟》中，卻公開否認了有男朋友，讓兩人關係更加撲朔迷離。