《台北股市》1月7日、2月4日補行上班 不交易不交割 09:472022/12/24 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆除夕暨農曆春節連假即將到來，集中交易市場明年1月20日（星期五）至1月27日（星期五）休市6日，並於1月7日（星期六）及2月4日（星期六）補行上班，但不交易亦不交割。 明年1月7日及2月4日補班 台股不交易不交割 《其他股》中租-KY前11月營運已創年度新高 每股賺16元 《金融》11月外幣存款餘額8.8016兆元 再創新高 #1月 #7日 #2月 #4日 #補行上班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》台股強彈 券商11月獲利轉盈 08:482022/12/23 財經 《日股》晶片黯淡 日經2萬6攻防 12:382022/12/23 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 13:482022/12/23 財經 《國際經濟》日本通膨續升 11月CPI年增3.7%創40年新高 10:082022/12/23 財經 日本11月通膨漲3.7% 1981年以來最快 14:062022/12/23 國際 林奕華明年2月接副市長免補選惹議 鍾沛君大爆內幕 09:362022/12/24 政治 《財政》中央統籌分配稅款 前11月增563億元 16:392022/12/23 財經 逾一年新低 美11月PCE物價指數年增率 大降 04:102022/12/24 財經要聞 《電機股》新能源產品挹注 全球傳動訂單看到明年4月 16:592022/12/23 財經 《化工股》匯損衝擊 長興11月稅前盈餘月減4成 17:392022/12/23 財經 禽流感肆虐 美蛋價飆天價 04:102022/12/24 全球財經 《金融》金融機構存放央行準備金乙戶存款利率 今起調整 17:092022/12/23 財經 明年228有4天連假！離島機票26日上午9點開賣 10:592022/12/23 生活 小三通1月7～2月6重啟 限金馬民眾和陸配 04:102022/12/23 兩岸要聞 林奕華明年2月接副市長 謝佩芬轟：機關算盡 14:212022/12/23 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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