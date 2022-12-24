農曆除夕暨農曆春節連假即將到來，集中交易市場明年1月20日（星期五）至1月27日（星期五）休市6日，並於1月7日（星期六）及2月4日（星期六）補行上班，但不交易亦不交割。

明年1月7日及2月4日補班 台股不交易不交割
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