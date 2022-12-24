一對婚後就搬到澳洲定居的夫妻，人夫發現妻子小美（化名）在外偷吃小王，兩人不但經常傳露骨簡訊、共同出遊還拍親密照，小王也大方在社群網路上坦承兩人交往，甚至傳訊問小美「昨天豐胸霜有抹嗎」，又傳「性教學影片」讓她學習技巧，人夫一怒回台向2人提告求償200萬元。但彰化地院認為，3人長期居住在澳洲，根據發生地主義，應交由澳洲法院審理，駁回人夫之訴。經上訴後，高院法官也認為，即使彰化地院有管轄審理，但到澳洲調查證據程序事半功倍，浪費司法資源，應由澳洲法院審理比較妥當，以「不便利法庭之原則」等理由駁回。

根據判決，人夫向法院控訴指出，他與妻子小美2009年12月在臺灣結婚，即先行返回澳大利亞居住，小美於隔年8月才抵達澳大利亞與家人同住，但兩人在今年5月25日離婚。

人夫指控，婚後多年，他多次發現小美與一名男子過從甚密，兩人不僅牽手躺在IKEA床上拍親密照，還互傳「我們一起睡覺」、「好，我也愛你北鼻」等訊息，男方還關心小美「昨天豐胸霜有抹嗎」，小美則回「想說你回來再幫忙抹」。

但最令人夫氣憤的是，疑似小王的男子，還分享性教學影片給小美，更將與小美出遊、逛街、共度情人節的照片發在網路上，對外宣表示兩人在一起滿4個月，因此人夫一怒向他們求償200萬元。

法官審酌，當事人夫妻兩人已在澳大利亞離婚，關於子女照顧及財產部分尚在澳大利亞法院審理中，因兩人婚後幾乎均在澳大利亞生活，基於婚姻關係所生之權利義務關係也都發生於該國。

法官認定，人夫所主張小美與小王兩人侵害配偶權之地點，7項中有3項均在澳大利亞，其餘行為「不詳」，但人夫已在告訴狀中載明兩人侵權行為地在澳大利亞，侵權行為涉訟應由侵權行為地法院管轄之法理，台灣法院非管轄權之法院，而應由澳大利亞法院取得國際管轄權，因此駁回。

彰化地院認為，對兩造雙方來說，彰化地院是「不便利法庭」，彰化地院拒絕管轄，駁回人夫之訴，但他又向台中高分院提起抗告，高分院與地院相同見解而駁回，可再提抗告。