歐洲的研究人員和水產界正試圖復育歐洲的本土牡蠣，並展望重啟相關養殖業，在過去的一個世紀裡，它幾乎已經滅絕。帶有珍果風味的歐洲扁牡蠣（Ostrea edulis）曾經無處不在。直到20世紀中葉，從北海到亞得里亞海，從挪威到克羅埃西亞，都有扁牡蠣捕撈、養殖，卻受到外來寄生蟲影響，而逐漸消失。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）23日報導，過度捕撈雖為其中一個因素，但最主要的原因還是是20世紀70年代和80年代兩種雙殼類寄生蟲馬爾太蟲 (Marteilia refringens) 和波納米亞蟲（Bonamia）的到來，它們通過貿易全球化到達歐洲，使的原產於歐洲本土的牡蠣種群數量減少。過去曾經廣遍在這個歐洲大陸的獨特物種，如今只剩下少數幾個野生地點。

VIDEO: 🇫🇷 The only flat #oyster native to Europe, millions of years old but threatened with extinction, is a passion for scientists and shellfish growers on France's #Brittany peninsula who seek to restore the mollusc's last wild beds pic.twitter.com/BYkKItZMk0 — AFP News Agency (@AFP) October 24, 2021

在法國，少量的歐洲扁牡蠣養殖場仍然存在，主要是在聖米歇爾山海灣（Mont-Saint-Michel），這個地區的疾病保護程度略高。平牡蠣的年產量不超過1000噸，做為對比，空心牡蠣的產量約為8萬噸。我們今天最常吃到的普通牡蠣是來自日本的一個物種，叫做長牡蠣（Crassostrea gigas），比牠的歐洲表親要更耐寒。

2017年，一百多名歐洲科學家和管理人員聯合起來，通過創建本地牡蠣恢復聯盟（NORA），幫助歐洲扁牡蠣重新獲得海岸，目前，已經在十幾個成員國建立了復育計畫。

在法國，北布列塔尼地區委員會（CRCBN）正在為歐洲扁牡蠣的回歸做準備。在確定了最後的自然溫床，並對該物種及其環境進行了一些生物和生態研究後，在布列塔尼（Brittany）西部的菲尼斯特（Finistere）開始了第一批海洋環境重新殖民（recolonise）的實驗。

一百多名歐洲科學家和管理人員聯合起來，通過創建本地牡蠣恢復聯盟（NORA），幫助歐洲扁牡蠣重新獲得海岸。（Shutter Stock）

這個計畫名為ARCHE，由歐洲海事、漁業和水產養殖基金（EMFAF）資助80%，於2018年啓動，將於2023年3月完成，專家在水箱中建立了牡蠣「家庭」，將他們固定在由生物材料所支撐的人工魚礁，然後將它們放置在海上的魚床上。

北布列塔尼地區委員會主任薩勞恩（Benoît Salaun）表示「一些人造礁已經下水兩年了，我們很滿意，也對未來很樂觀，」他補充說，由於牡蠣完全生長需要3年時間，所以這個計畫還沒有完成，經驗還有待積累。

為了避免新一輪的污染，並使大規模養殖再次成為可能，專家已經提前選擇了最抗寄生蟲的貝類。儘管如此，一些問題仍有待驗證，面對環境各種不利因素的影響，還有公海中的投放是否會成功？這些牡蠣是否能與它們的野生親屬一起繁殖並傳遞它們的抵抗力，都還要繼續實驗下去。

比利時和德國也都分別執行了歐洲扁牡蠣的復育計畫，薩勞恩強調了振興歐洲扁牡蠣的共同意願。「我們正在努力改進品系，進行選擇，特別是與德國的韋格納研究所（Wegener Institute）合作。我們甚至交換了牡蠣家族，以獲得更多的多樣性。」

牡蠣恢復聯盟的另一個目標是恢復海洋棲息地和整個生態系統。牡蠣本身是一個「工程」物種，它創造了天然的魚礁，吸引了豐富的生物多樣性並捕獲碳。它還能過濾水，使藻類更好地吸收光線。

對於專業人士來說，歐洲扁牡蠣的發展將重新打開市場，並雖然法國是平牡蠣的主要生產國和消費國，但其他一些成員國正在推廣自己的養殖場，例如：愛爾蘭的高威平牡蠣（Galway’s flat oysters），或克羅埃西亞的斯頓牡蠣（Ston oysters）。

Just in! Native oysters 🦪



Ostrea edulis from the Fal estuary, south coast of Cornwall, they are registered PDO (protected designation of origin)



Come and get them! 😀😋 pic.twitter.com/kyWvvfss2I — English’s of Brighton (@EnglishsoB) September 9, 2021

在未來的幾年里，是否可以期待歐洲扁牡蠣的浪潮回歸？薩勞恩說：「如果市佔能達到10%，就已經是一個成功。但決定權在於消費者。」

帶著一絲榛果風味的歐洲扁牡蠣，是否還能重獲歐洲人心，還有待觀察。價格也將是一般牡蠣的兩倍，每打10-15歐元（新台幣328-492元）之間。