高雄警方獲報在楠梓區一家超商前有民眾吵架，到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄楠梓區大學60街與大學西路口一家超商前日前發生男子的吵架糾紛，警方獲報到場，眾人已經離去，警方在現場一名22歲李姓男學生的身上發現一支3節甩棍，依法帶回依社會秩序維護法偵辦。

楠梓警分局加昌派出所於12月21日凌晨0時36分許獲報，大學60街與大學西路口一家超商前民眾吵架引起糾紛，警方立即啟動快打部隊到場處理。

警方調查，此次爭吵是當地一所大學兩名不同系別學生19歲王男、19歲張男在宿舍內違反綜合大樓住宿樓管規定遭舍監李姓男學生舉報，王、張二男疑似不滿欲找李男理論相關規定，因此口角衝突，過程中李男聲稱拿出甩棍是為了自我防衛，還說不知道甩棍係屬警械為管制物品。

警方依法將該甩棍查扣，並對李男依違反社會秩序維護法移請裁處；此案沒有發生任何人員受傷。

楠梓分局提醒，民眾勿在網路上購買來路不明的「甩棍」、「防身三截棍」等物品，依「警察機關配備警械種類及規格表」鋼（鐵）質伸縮警棍係屬警械，民眾不可隨意持有或攜帶，違者可依社維法第63條1項8款「製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械」，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。