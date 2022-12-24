今年前11個月，財政部稅收3.0797兆元，已經超徵逾4000億元。財信傳媒董事長謝金河表示，有了龐大稅入，如果政府愛民如子，應該學川普、拜登，直接把支票寄到每個人手上。他還爆料，一位企業界重量級人士感慨地說，今年政府超徵的稅收4500億元，若不考慮還財於民，「必定輸掉2024的江山」。

謝金河在臉書以「對人民斤斤計較的政府，恐丟掉政權！」為題發文，最近他在推特上看到署名「民進黨正規軍」的發文，標題叫「制杖」，指出疫情這麼嚴峻，人民生活過得不好，還在說「我存了好多錢，還了很多債，妳覺得人民的感覺會好？怎麼不學敗登？等到失去政權，錢正好留給反對黨，最後作者再駡「制杖」；他直言：「這個發言說出一些民進黨人的心聲！」

謝金河透露，日前見到一位企業界重量級人士，他很感慨地說，看到財政部長表示今年稅收超徵4500億元，不考慮還財於民，這樣的黨選舉大敗是必然的事；這位企業大咖也指出，「蔡英文如果沒有趕快醒來，並且讓自己變成大老，不要當老大，民進黨必輸掉2024的江山。」

謝金河提到，這些年台灣的經濟數據非常好，那是台灣半導體產業創造出來的美好，但底層社會是苦的，疫情擴散的三年，地方資源更匱乏，但政府在防疫的紓困措施卻不太給力，於是，經濟數據亮麗無比，台灣的總體經濟表現經常是四小龍之冠，但底層庶民卻找不到工作機會，尤其疫情受害產業眾多，於是中央施政數據表現良好，但民眾卻無感，而這個代溝愈來愈大，執政者卻不知。

今年前11個月，財政部稅收3兆797億元，已經超徵逾4,000億元，這個超徵只有3項正成長，一個是綜合所得稅課得6200億元，成長24.3%；最大宗的是營利事業所得稅，共課得1.0138兆元，成長46.9%；另一個是營業稅5237億元，成長8.4%。

謝金河說，今年股市不好，証交稅收入1614億，少了36.4%。可見稅收的超徵完全來自企業，今年前三季上市櫃公司每季獲利都超過1兆元，這是非常好的成績。

「有了龐大稅入，如果政府愛民如子，應該學川普、拜登，直接把支票寄到每個人手上。但政府的紓困措施卻經常論斤秤兩，不夠大器，這也是仇恨值增加的原因之一。政府如果懂得把取自大企業的錢，慷慨分享給底層民眾，我相信這個結果會大大不同。」

謝金河強調，這次執政黨的敗選，也給未來想逐鹿大位者一些啓發，那就是「跟人民斤斤計較的政府，恐怕會丟掉政權！」