近日有律師在其臉書貼文指出，網路書局博客來涉嫌「假承攬真僱傭」，逃避雇主責任，對此，勞動部官員表示，若涉及假承攬真僱傭，則可能會違反勞工保險條例、就業保險法、職業災害勞工保險及保護法，若涉及資遣費給付等還會違反勞動基準法，針對此個案，會請地方政府盡速查察。

律師陳又新在其臉書貼文指出，某位在博客來工作的阿姨這20來，被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的「僱傭」關係，但博客來跟阿姨簽了「承攬」契約，如果真的是承攬關係，只要清潔的結果符合跟博客來約定的標準，阿姨什麼時候要來打掃、要怎麼掃、掃哪裡，都是阿姨自己決定就好。為什麼博客來明明跟阿姨成立的是僱傭契約，卻要簽承攬契約呢？

陳又新指出，僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費；但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，僱傭契約及承攬契約最大不同在於有無指揮監督，如有指揮監督就要以僱傭契約僱用，勞動部也訂定相關指導原則及檢核表讓勞資雙方判斷，針對本案會請地方政府瞭解查察，如有違反相關勞動法令也應裁罰。