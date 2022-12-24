康控-KY(4943)自結11月稅後虧損為1.26億元，每股淨損為0.8元，康控-KY轉型車用領域，成果開始顯現，康控-KY董事長呂朝勝表示，公司最壞狀況已過，明年在車用產品出貨持續放量下，將力拚明年重返獲利。

康控-KY過去幾年主力產品為聲學元件，亦是蘋果供應商，為擺脫苦蘋果，康控-KY痛定思痛在今年做重大改變，陸續切割消費電子產品，轉以汽車零組件為主要業務，營運已現轉機，激勵康控-KY股價連日狂飆，23日股價以10.6元作收，累計本周漲幅高達49.3%，也因此應主管機關要求公告獲利自結數。

康控-KY自結11月營收為1.53億元，年減41%，單月稅前虧損為1.27億元，稅後虧損為1.26億元，每股淨損為0.8元。

康控-KY自2015年到2016年開始耕耘汽車，目前已有成績，車用產品包括：雨刷噴頭模組/ECU連接器/Power Unit(電機UVW輸出/矽膠車燈/功能性零件/感測器(含氧、轉向、胎壓、溫度及壓力等)/環形機電零件(方向盤等)，客戶涵蓋歐美車廠，在公司陸續退出聲學元件後，今年3月起營收已100%為汽車相關產品。

康控-KY表示，由於汽車相關產品開始量產後即可擁有3到5年穩定訂單，未來幾年陸續有很多產品進入量產，預期2023年會看到滿不錯的成績，營收會有一定的成長幅度，三率也會比今年好很多。