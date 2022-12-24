61歲新加坡國民演員洪慧芳日前憑藉《花路阿朱媽》入圍金馬影后，雖然最後敗給張艾嘉，但她很開心這部片，讓演了40年戲的她，終於實現了當上電影女主角夢想，近日接受本報專訪，她感性表示「以我這個年紀演電影女主角基本上很難，因為不太會有這種類型的作品」。

《花路阿朱媽》除了風光提名本屆金馬獎4項大獎外，也將代表新加坡角逐奧斯卡「最佳國際影片獎」，戲裡戲外綻放人生第二春，讓洪慧芳直呼「能夠去到世界各地的獎項舞台，對我來說是多麼遙不可及的事，這1年讓我所有的夢想一口氣都成真了，真的很幸福」，也提到光是入圍在新加坡便已造成很大的迴響，「對我已經是很大的獎勵了，看到大家都為我鼓勵集氣，讓我很感動」，心中滿滿的感激。

洪慧芳（左）感謝《花路阿朱媽》導演何書銘讓她圓夢在大銀幕上挑大樑。（粘耿豪攝）

這次在片中飾演愛看韓劇、獨自到韓國追星的新加坡大媽，洪慧芳害羞透露，學生時期也當過追星族，除了很喜歡這次競爭對手張艾嘉的演技外，也非常欣賞林青霞，難忘在1979年和朋友去亞太影展，大家都往前擠想一睹巨星風采，「但林青霞剛好從後方的電梯走出來時，我就站在電梯旁，門一打開我還記得她穿著1件白色旗袍，整個人閃閃發光」。

洪慧芳自曝學生時期也當過追星族。（粘耿豪攝）

洪慧芳顫抖地問是否能合照，雖然保鑣立刻出來擋，不過林青霞親民地說「沒關係，就讓她拍1張吧」，可惜因為當時是底片相機，她太興奮忘記回家不能馬上打開，照片全報廢，「拿去洗後，只有我出現，她的部分都黑掉了」，但仍成為她一輩子難忘的回憶，也期待之後能有機會再遇到林青霞。

戲外的她，不僅和老公鄭各評都是演員，女兒鄭穎和兒子鄭凱介也都是藝人，片中最後1場她教導學開車的女學生，就是女兒來客串，但她也表示，因為拍戲時間很不固定，自虧「現實生活中，我是個不斷在忙工作的媽媽」，孩子們以前總是不太能理解為什麼爸爸媽媽總是這麼忙碌，「我們很難一家人湊齊去旅行」，便對孩子們有些虧欠「不過現在他們都是藝人也都能夠體諒了」。

洪慧芳（左）和導演何書銘受訪暢聊拍攝《花路阿朱媽》趣事。（粘耿豪攝）

而她結婚30年夫妻感情仍甜蜜蜜，這次來台參加金馬，老公也愛相隨，洪慧芳分享，從去年耶誕節到今年元宵節都在韓國拍攝該片，「因為遇到太多節日了，中間還有我的生日跟情人節，他就一直不斷製造驚喜給我」，人雖不在場，但不忘透過遠端遙控工作人員送花到她房間，讓她忍不住撒嬌笑喊「不管我在哪裡你都有辦法把我送到我手上」。

另外，導演何書銘則笑曝，因為母親大人相當愛看韓劇，所以當初選角，都會先詢問媽媽的意見，「她就會說這個好、這個好」，最先確定是飾演暖心大叔的鄭東煥，「當初很希望可以約到他，我還跟韓國那邊牽線的人說『如果他願意也完全不用面試了』，結果之後還發現原來15年前他來新加坡演的舞台劇我有看過，覺得真的是一種很奇妙的緣份」。

何書銘更大方透露原本大明星的角色是打算找李敏鎬來演，還考慮過玄彬，「媽媽說如果是的話，她也要飛來韓國了」，最後選擇呂珍九是因為剛好與鄭東煥合作過《德魯納酒店》，記者追問若有續集的話，是否有機會讓該劇女主角IU（李知恩）也來參演，何書銘激動說「她如果願意我當然很開心，雖然大家有一直在問，但目前還沒有打算（拍續集）」。《花路阿朱媽》全台熱映中。