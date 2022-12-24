61歲影帝吳鎮宇和新加坡女友王麗萍2001年結婚，兩人育有一子費曼，2014年父子檔曾一起上《爸爸去哪兒2》，獲得廣大人氣。最近吳鎮宇和郭富城昔日受訪的影片突然上熱搜，片中吳鎮宇聽到郭富城有兩個女兒眼睛都亮了，喊話要兒子加油，意指希望兒子爭氣點，長大追到天王女兒，郭富城則不敢接話，還走遠離了吳鎮宇幾步，笑翻眾人。

最近郭富城和吳鎮宇等人過去受訪影片突然掀起熱議，眾人聊到父親節郭富城會不會收到禮物？他大方回應她們兩個很喜歡畫畫，吳鎮宇此時便打岔說：「什麼？兩個」，眼睛還發出光芒，郭富城接著說：「對，我有兩個女兒」，吳鎮宇立刻露出興奮神色問：「那有這麼帥的老爸在，女兒怎麼交男朋友？」郭富城尷尬回：「我也不知道」。

吳鎮宇下一秒興奮跳起來，大喊：「費曼加油！努力！」，喊話要兒子有朝一日可以追到天王女兒當女友，見這段過去影片突然上了熱搜，吳鎮宇留言寫下：「現在的小朋友就是沉迷流量，兒子，爸賺錢不容易，好好珍惜，我想你記得爸的錢都是往那裡充的，現在什麼都貴，冷搜貴，熱搜更貴，不過你開心就好，一切都值。」

吳鎮宇發文。（圖／翻攝自會火全娛樂微博）

而平時跟父親「相愛相殺」的費曼也發文回應了，虧老爸：「無蒸魚（吳鎮宇）啊你都快九十多歲了都能當我曾祖父了，別再沉迷流量了。冷搜貴，熱搜更貴，這話你是講的。那麼你怎麼又買呢。不過沒事你開心就好，一切都值」，有人問吳鎮宇怎麼可能90歲，費曼說網路不可信，另有人說：「給你找對象還有話說」，費曼回：「叫他給你找一個吧」，有網友回：「好消息，周杰倫女兒今年7歲」，費曼逗回：「我不配」，又有人問他：「費曼會追嗎？」他以天王郭富城名曲回：「我覺得我是不是該安靜的離開」，比老爸還幽默。