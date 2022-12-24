國內網路書店龍頭博客來近日爆出對在公司工作逾20年的清潔阿姨假僱傭真承攬，又無預警解雇清潔阿姨，領無退休金，引發輿論譁然，許多網友群起抵制博客來，對此，博客來表示不解雇了，與當事人仍在協商中，目前朝幫助當事人與清潔公司達成僱傭關係的方向走。

博客來最新聲明表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。

博客來再指，本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案，並與當事人懇切溝通。

律師陳又新昨天發文，揭露博客來利用清潔阿姨不識字，每年跟她簽承攬契約，不用幫忙保勞健保、提撥退休金，在非自願性解僱時也不用給付預告工資及資遣費。這類「假承攬真僱傭」的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，沒想到堂堂網路書店霸主也做這種事，把違法手段用在這位工作20幾年，月薪只有2萬9500元艱苦人身上。如今無故遭開除，連退休金都沒有，是公司年輕人看不下去，私下提供阿姨管道，要她帶著文件去找律師。

對於此事件，勞動部勞動關係司司長王厚偉也表示，若涉及真承攬假僱傭，會違反勞工保險條例、就業保險法、職業災害勞工保險及保護法等，會請地方政府瞭解查察，如有違反相關勞動法令也應裁罰。