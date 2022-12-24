年僅24歲的法國超級球星姆巴佩（Kylian Mbappé），以世界盃優異表現衝擊足壇第一人的稱號，與他相差9歲的弟弟伊森姆巴佩（Ethan Mbappé），未來也有機會與哥哥攜手替法國並肩作戰，球迷更是拿他與世界盃國手拉比歐（Adrien Rabiot）做比較。

現年15歲的伊森姆巴佩同樣在巴黎聖日耳曼效力，不過他是在U19的層級中出賽，由於巴黎聖日耳曼大部分主力都前往參加世界盃，近日也從二線陣容拉上新秀，16日對陣法乙球隊巴黎FC的友誼賽上，伊森姆巴佩得到了替補上場的機會，完成了職業賽的首次登場。

伊森姆巴佩主打中場位置，不會有著擔任前鋒的哥哥這麼亮眼的進球數字，不過他的表現仍然備受球迷期待，有球迷就認為伊森姆巴佩的比賽風格類似拉比歐，但擁有更多爆發力、細膩的技術及觸球感覺，而伊森姆巴佩21日面對克維伊魯昂體育的比賽畫面也在推特流傳，至今已經破3百萬人次觀看。

Ethan Mbappe vs Quevilly-Rouen (L2)

20 minutes



15 years old

pic.twitter.com/jxqJBKK7qo — PSG Comps (@CompsPSG) December 21, 2022

27歲的拉比歐是2022年世界盃亞軍的成員之一，在小組賽首戰面對澳洲時取得一顆進球，過去拉比歐也曾效力巴黎聖日耳曼，2019年離開球隊加盟義甲尤文圖斯。