台灣中油23日舉行「111年三研究所成果發表會」，以「優油、減碳、潔能」為主題展示研發成果，遠傳(4904)曾與中油合作建置智慧綠能加油站，遠傳總經理井琪受邀出席，台灣中油本次成果發表會展示全台唯一且首度亮相的電動機車充電、換電雙模式整合管理系統，由遠傳開發建置，共同展現對淨零、永續的重視。

遠傳總經理井琪表示，台灣中油為能源產業龍頭，並持續致力於綠能轉型，遠傳很榮幸數年前就與中油合作，以自主開發的智慧能源管理系統切入，達成綠能數據化目標；遠傳這次更將智慧充電解決方案再進化，推出符合民眾多元需求的雙模式充電、換電雙模式系統，期待未來可實現更便利、快速、貼近民眾生活的智慧綠能加油站。

遠傳於會場展示的電動機車智慧充電站，為全台唯一整合充、換電服務於同一平台、雙模式並行，用戶可依照需求自行切換充電方式。其中充電樁整合平台經台灣中油透過公開招標委由遠傳開發，具有高相容性優勢，更提供維運與多元加值服務，而換電櫃的電池為中油研發先進軟碳材料，高穩定性可助電池快速充放電，15分鐘即可將電力充滿，大幅度領先市面上電池充電速度。

另外，智慧充電站專屬App提供地圖尋站及換電站相關資訊，創新預約功能可讓用戶在指定時段內確保充電權益，免除等待時間，並結合點數回饋機制，提升使用者充電體驗。遠傳智慧充電服務提供布建、管理平台、7x24全天候維運、多元加值等一站式服務，彈性支應客戶各場域需求。遠傳將持續協助電動車及綠能產業生態圈的發展，實現碳中和邁向永續發展目標。