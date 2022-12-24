國民黨立委林奕華確定將轉任台北市副市長，林昨（23）日表示，準台北市長蔣萬安選後多次徵詢她一同為台北市民服務，經慎重考慮，決定未來協助蔣，但考量當前立院還有工作，將於明年2月再上任。媒體人朱凱翔則痛批，這項人事安排是繼文化局長蔡詩萍後的「醜二」，為了他們避免補選的盤算，台北市將有兩個月少一位副市長，大安區會有一年沒立委。此說法引熱議，不少藍營支持者痛批蔣這步走錯了，但也有人認為再補選勞民傷財，蔣的做法兩全其美。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，蔣萬安發布林奕華出任副市長，但要明年2月才上任，「什麼理由都是假的，避免補選才是真的」。

朱凱翔更對蔣萬安這項人事安排提出質疑：「然後呢？然後台北市將有兩個月少一位副市長，大安區會有一年沒立委。還沒上任，已經醜二了。」

此文獲得超過2000個讚與近500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「沒人了嗎？黨外賢能之士很多，年輕一輩也需要機會，為什麼非同黨人還是在職的同志才能做！還沒上任就綁自己手腳！」「究竟是人才斷層，還是不夠大膽啟用年輕人？國民黨應該多給30、40歲的年輕一輩機會，否則每次選舉都是看到同樣的老面孔」、「民意代表60歲也該退休了」、「讓蔡詩萍當文化局長就是敗筆，然後一敗再敗」。

但也有網友認為：「意料中的事，我倒覺得省了補選是好事，整天選舉真的會讓人厭煩」、「一直選舉太擾民了，而且一次會比一次的投票率更低，勞民傷財」、「把錢省下來也好，反正也做不了什麼事？」「往好的想，選舉勞民傷才啊！往壞的想就是算計嘍！」