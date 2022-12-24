仁馨市集邀請新住民照服員提供異國美食。（仁馨樂活園區提供）

仁馨市集邀集台中特色商家提供各式美食。（仁馨樂活園區提供）

現場提供藝品DIY，讓住民和家屬開心共度耶誕佳節。（仁馨樂活園區提供）

大甲仁馨樂活園區為讓園區長輩能感受耶誕佳節歡樂氣氛，適逢園區成立五週年，特擴大舉辦「五週年耶誕感恩嘉年華會」，現場超過200位長輩及家屬與園區夥伴同樂。園區最受歡迎的吉祥物迷你馬Blaze，精心打扮與賓客互動，溫馴可愛模樣立即成為全場焦點，為耶誕活動帶來高潮。

仁馨樂活園區執行長王詩婷說，這兩年因為疫情因素，無論是平日探訪或是節慶活動都因而受限，目前疫情漸趨穩定且適逢園區五週年，希望讓長輩與園區夥伴佳節氣氛；園區在遵守相關防疫規定下鼓勵大家走出家門一起參與耶誕嘉年華會，感受專屬仁馨的樂活魅力。

嘉年華會內容包含「仁馨市集」、「活力闖關」、「交換禮物」、「耶誕創意走秀」、「馨藝廊展覽」、「耶誕音樂會」等。仁馨市集特地邀請在地小農「囍朵農創」友善創意農產品、台中市區超人氣「耶濃豆漿」、「新住民照服員」異國好味道，還有「仁馨老頭家」手作美食與DIY藝品等特色攤位。

王詩婷指出，園區安排活力闖關互動，參加體能互動、親子手作耶誕藝品、交換禮物等活動讓大人與小孩都玩得不亦樂乎，園區住民更是意猶未盡，寧願錯過平日用餐時間也要完成每個活動，看到家屬與長輩臉上幸福笑顏，更讓市集攤位的樂活夥伴們覺得能與住民共度耶誕，感受長照服務也能如此不一樣，直呼實在太有意義，太熱血了！

園區也透過闖關介紹「台灣第一隻照顧園區專屬迷你馬」，6月園區引進的美國迷你馬Blaze已在短時間內成為人氣明星，肩付重要任務，仁馨希望藉由動物的陪伴，增進長輩們活動力及社交。

工作夥伴表示，自從迷你馬來到園區後，許多長輩每天都會關心Blaze「吃飽嘸」？甚至願意到花園「陪」迷你馬曬太陽及散步，更有據點個案因想要牽著Blaze散步，願意增加復健訓練時間，三個月下來，下肢肌力明顯進步，語言能力也從單字回應到如今能一句話完整表達，如此進步也讓夥伴相當感動！

王詩婷說，當初看見台灣的長照服務需要被翻轉，抱著「為長輩打造長照迪士尼」的初衷，與社區走過5個年頭，仁馨的成績有目共睹，除園藝課程、動物輔療之外，仁馨成立臺中市第二個銀髮健身俱樂部以及大甲地區第一個失智據點「樂憶學堂」。

王詩婷強調，台中長照醫療資源多集中在市區，相較之下，海線的長照單位大多讓長輩「能養」，卻未進一步打造出專屬於銀髮族的生活品質，有鑑於此，結合在海線深耕多年的光田醫療體系，從預防醫學、急性醫療延伸至慢性照護，再透過仁馨的復能中心、返家銜接服務與長照A單位個管團隊整合服務，落實「以人為本」並為個案提供全方位之完善醫養照護系統！