為了加強監控愛河水質狀況，高市府環保局分別於愛河下游中都橋、中正橋及幸福川等處設置即時水質感測站，透過物聯網技術24小時監測河川溫度、溶氧、導電度、鹽度及酸鹼度等數據，每10分鐘回傳至雲端系統，再利用數據分析達到優化環境治理的目標，提升高雄市的水質環境。

透過基礎網路及綠能的發展，即時水質感測器具有體積小、分析快速、耐用性佳、操作簡單等特性，且有無線數據傳輸與物聯網功能，可結合太陽能供電等特點，建構雲端系統收集數據，隨時遠距掌控水質變化，並以可視覺化圖形呈現變化趨勢，除了讓環保局人員監控水質更便捷、清楚，也讓民眾了解愛河即時水質狀況。

高市府環保局長張瑞琿表示，近年來民眾於愛河水域親水活動倍增，必須為民眾加強把關水質現狀，除針對事業廢水加強勤查重罰及清理河面垃圾等措施外，另結合水利局推動公共汙水下水道接管及現地處理水質淨化工程，並輔以增加設置即時水質感測站，不分晝夜提供現場水質狀況，以維護市民親水環境安全。