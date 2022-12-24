呂沛軒從小就對農業有興趣，參加四健會舉行的比賽屢屢獲獎。（校方提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛高農學生呂沛軒透過特殊選才管道錄取台灣大學農業經濟系，成為創校55年來第1名台大生。（校方提供／楊靜茹南投傳真）

全台海拔最高的高職、國立仁愛高農，位於南投縣仁愛鄉霧社，創校55年來，首度有學生呂沛軒透過特殊選才管道錄取台灣大學農業經濟系，校長陳威男說，呂沛軒將從學生的身分變成他的學妹，感覺特別開心。呂沛軒表示，她從小就對農業有興趣，國中會考後更確立要往農業發展，能夠錄取台大很高興。

仁愛高農指出，呂沛軒是魚池鄉人，家中從事農產品加工，主要將契作的有機農產品釀造成純天然的醋，她從小耳濡目染下，對農業有濃烈興趣，她打算就讀與農業相關的技職高中，國中會考後自己搭車到仁愛高農參觀，並拜訪多位老師，最後就讀本校農場經營科。

呂沛軒父母感到與有榮焉，強調他們對女兒採自由開放的教育方式，女兒從國小到高中，都是自己選擇想唸的學校，個性獨立自主，國小曾獨自到德國參加汗得學社營隊，國一參加公共電視《下課花路米-壯遊闖天下》節目甄選，也入選出國挑戰，就讀高職後，常穿梭各部落。

校方表示，呂沛軒熱衷學校課程，在學校農場飼養中興紅羽1982的原生種雞，雞隻在她照顧下都很健康。而她出生在紅茶故鄉，已取得茶藝、農藝證照，報名農會四健會舉行的比賽，從縣賽到全國賽都得名，課外之餘也常關心弱勢同學，俠女精神令人欽佩。

陳威男認為，呂沛軒展現對農業專業的高度興趣，也透過多元管道展現長才，因此鼓勵她參加台大農經系的特殊選才甄選，果真一舉中的，成為學校創校55年來第1個上台大的學生。