國民黨立委林奕華預計明年2月接任台北市副市長，因任期不到1年，屆時台北市大安區立委依規不用補選。對此，2020年曾與林競選該區立委的民進黨發言人謝佩芬痛批林奕華「民意對妳而言算什麼？」媒體人張禹宣直言「民進黨最沒資格提民意跟私利」，他說今年選舉被民意唾棄的民進黨，自家後院著火都燒成一團，「蔡英文」半個字都不敢提，還好意思指責國民黨？

謝佩芬昨表示，對於台北市將有1個多月沒有副市長、大安區將有整整1年沒有立委，「實在無法認同林奕華這種只為極大化自己私利、機關算盡太聰明的做法」。對此，張禹宣昨(23)日在臉書痛批，當民意用選票訓斥民進黨，喊了半天的檢討，卻只看到內閣閣員屁股各個黏在位子上，網軍繼續出征，黑道變本加厲押議員上車恐嚇，黨內你罵我、我罵你，沒半個人敢提蔡英文，「狗屁倒灶都還沒解決，民進黨發言人竟然敢提民意、私利」。

張禹宣質疑，內閣閣員改組對「民意」負責了嗎？88槍偵破，幕後的光電產業黑幕揭露對「民意」負責了嗎？整頓網軍對「民意」負責了嗎？英系黑道處理完了嗎，對「民意」負責了嗎？還是做做樣子退黨，馬照跑舞照跳？張禹宣直言，2022年被民意唾棄的是民進黨，自家後院著火都燒成一團，「蔡英文」半個字都不敢提，還好意思指責大勝的國民黨「民意算什麼？」

對於謝佩芬稱大安區將有1年沒立委一事，張禹宣諷刺表示，民進黨有5席立委放著職位不管，跑去選縣市長，然後大敗後裝沒事摸摸鼻子跑回去，每個都被選票修理得不成人形，「誰對民意負責下台了？這才叫為了私利，這才叫不對民意負責」。