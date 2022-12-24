馬來西亞鋼琴家李元玲，亮麗外型加上精湛琴技，擁有「鋼琴女神」稱號，健身練出體脂僅12%的火辣身材，更令所有人稱羨不已，日前在instagram曬出身穿粉絲比基尼，坐在泳池畔的養眼照片，立刻引起網友熱議。

李元玲日前在instagram發文：「2022年最後一冊泳裝寫真。喜歡哪一張」，接著曬出一系列身穿粉紅色比基尼的泳裝照，深V剪裁讓傲人渾圓曲線一覽無遺，頂著一頭濕漉漉長髮的她，對著鏡頭擺出各種性感撩人POSE，傲人S曲線及蜜桃翹臀展露出苦練已久的魔鬼身材，讓所有人看得血脈賁張，短短幾天就吸引逾11萬人按讚朝聖。

網友也紛紛留言：「看見幾張，選擇困難症，選第四張」、「喜歡第四張，這個光影和回眸一笑的感覺很棒」、「無敵好身材」、「小孩才做選擇，當然全部下載收藏」、「太美了，每張都喜歡」、「妳絕對有更性感的樣子」、「每張都超喜歡的～真香」、「不止這幾張，每個你都很喜歡」、「我喜歡有妳的每一張」、「只要是你照的都喜歡」、「 第三章很像徐若瑄」。

李元玲先前看到關於身材趨勢的文章，她提醒所有人「不要盲目的跟隨潮流」，畢竟每個人體質不一樣，重要的是要舒服，健康為主，畢竟不是每個人都為時尚而活，呼籲所有人要注意均勻飲食及適度運動。