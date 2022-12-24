台北市警察專科學校15日舉辦校內成果發表會，有名小學妹在台上勁歌熱舞展現姣好的身材，豈料，小學妹的肩帶在跳舞過程中不慎滑落，險些走光，所幸小學妹有穿Nubra並及時發現，但此舉已讓台下男同學陷入瘋狂。對此校方回應，學生已做好安全防護措施，並無走光，而小學妹的IG帳號也被網友神出。

警專向來給民眾保守印象，但日前校內舉辦的成果發表會，熱舞社表演的25秒畫面在網路上瘋傳，只見女同學穿著白襯衫、黑色背心及熱褲在台上熱舞，不過肢體動作過大造成背心肩帶滑落，台下男同學見狀瘋喊「掉了、掉了」，現場氣氛嗨到最高點。

據了解，該名女同學今年19歲，她本身並非熱舞社成員，舞蹈動作都是自學，甜美長相配上火辣身材吸引台下男同學目光，但小學妹也擔心此次事件會造成校方困擾，讓學校被外界對貼上負面標籤。

對此，校方回應，當天活動表演前，學生們都有做好安全防護措施，因此外傳學生熱舞表演險「露點曝光」，經現場老師證實實屬誤導。

警專小學妹熱舞「肩帶滑掉」掀暴動！本人IG被神出。(翻攝畫面)

該影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言「很好啊，年輕就是有本錢」、「誠意十足啊」、「我就問。是在嗨什麼？」、「有貼胸貼是在興奮啥」、「那個黏在上面的衣服就算掉了它也不會掉」、「真的是博眼球」、「那個胸部應該有E以上」，而小學妹的IG也被網友神出。