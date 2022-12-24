因應元旦連續假期交通量，公路總局第三區養護工程處將於今年12月31日至明年1月2日共3天實施交通疏運計畫，包含台9線南迴線、縱谷線及台11線各景點或跨年活動相關等易壅路段實施交管。

第三區養護工程處預估12月31日至1月1日為旅遊高峰、112年1月2日為收假高峰，針對台9線金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹附近、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8-1線路口（關山街道）規畫相關交通疏導策略、疏導措施。

台11線海岸公路的小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，同樣規畫管制及疏導配套措施，包含規畫替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規畫臨時停車場與加強違規取締等。

此外，第三區養護工程處也針對台元旦連續假期期間大型活動台9線386.5K太麻里迎曙光、台東市海濱公園跨年活動規畫相關疏運路線及交管作為。

第三區養護工程處表示，民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，該APP可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。