內政部出的平均地權條例修正草案，五大枷鎖初審過關，對建商影響重大，使推案將趨於保守。然根據內政部「預售屋建案備查」最新資料統計，今年截至12月22日止，桃園全市目前已有279筆預售案推出，總戶數近2.74萬戶，其中唯一破5千戶大關推案戶數的中壢區，以5,015戶奪下2022桃園市預售推案量冠軍頭銜，接著為龜山區和桃園區，分別以4,832戶和4,127戶位居二、三名。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，中壢區45筆推案、共5,015戶，量能相當驚人，平均來看都是以百戶型的小型社區為主，區內建案分布呈現百家爭鳴的狀態，不過建設題材豐富的青埔特區，仍是集中度最高的區段，其次為相對平價的龍岡商圈。居次的龜山區，預售建案戶數與中壢相去不遠，但龜山僅憑17筆推案就達到4,832戶規模！台灣房屋長庚直營門市 店長林士涵表示，龜山新案主要集中在A7-A8之間的範圍，也就是以A7重劃區為大宗，由於重劃區的基地面積都頗具規模，因此新案推案量體不小，使平均每案戶數將近300戶，而建商大膽推案，也顯示業者對區域未來發展相當看好！

江怡慧表示，平均地權條例初審五大重拳出手，影響最大的是預售屋市場以及建商未來推案的方向與態度，同時能抑制投資客交易，不排除民眾購屋轉向成屋市場，引導不動產交易市場走向自住客為大宗的正常機制。

林士涵分析，A7劃重劃區整體來說，由於附近有華亞科學園區，工四工業區、體育大學、長庚醫學院，加上中華郵政物流園區預估可為當地增加數千個就業機會，因此不動產市場的需求與發展，均具有爆發性成長前景桃園市今年未達千戶案量的區域，只有新屋、平鎮兩區，江怡慧說明，整體來看，桃園各行政區普遍推案量體達一定水準。