近來不斷傳出政要碩士論文涉抄襲導致學位遭撤，為加強管控，台大要求25個碩士在職專班的畢業證書都要標示「在職專班」，卻引發學生不滿。有學生在昨日舉行的教務會議上提案，已入學的碩專班生不列入，但此案並未通過，將於明年3月教務會議再討論。

前新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦在台大國發所的碩士論文涉抄襲，學位也被撤銷，引起各界矚目。為此，台大在10月的教務會議上首度通過提案，碩博士生必須通過論文相似度比對，才能辦離離校手續，標準則由各系所自訂。

校方也在當時通過，校內25個碩士在職專班畢業證書都要標示「在職專班」，並從112學年起實施。而台大原本就有12個碩士在職專班畢業證書得加註「在職專班」，因此依照新規定，其餘13個碩士在職專班也比照辦理。

這起作法引起部分已經入學的碩士專班學生不滿，台大昨日舉行本學期第2次教務會議，生傳發展系在會中臨時提案，指接獲在學碩專班學生反應，為了權益，希望已經在學學生不受上述決議影響，但最後會議並未達成共識。

台大表示，碩士在職專班畢業證書加註「「在職專班」決議已通過，且這項作法本來就不溯及既往，規畫將在112學年實施。至於有系所提案，校方就請其餘13個未在畢業證書加註「在職專班」的系所再了解學生意見，將於明年3月教務會議再討論，112學年實施的決議並未改變。