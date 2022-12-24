陸碩士生考試今開考 報考人數474萬 11:212022/12/24 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2023年中國大陸碩士研究生招生考試於2022年12月24日至26日舉行，全大陸報考人數為474萬。中國教育部要求各地加強組織領導和條件保障，優化考生服務，高效統籌做好疫情防控和考試組織工作，全力以赴實現如期考試、應考盡考、平安研考的工作目標。 112學測僅11.8萬名考生報考 人數創23年新低 黑道介入代表會主席選舉 雲檢聲押4人 集安組織秘書長扎西：正加強多層面與大陸合作 #考試 #報考人數 #474 #組織 #碩士生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 報考人數砍半 感染科人力恐清零 04:102022/12/18 生活新聞 第一批外國疫苗運往大陸中 「這類人」先打 11:512022/12/22 國際 國防法務官考試明年3／25、26舉行 一般人也可以報考 12:102022/12/20 政治 感染科醫師報考人數10年砍半 薛瑞元：著手規劃列管 14:512022/12/21 生活 考試院靠他坐鎮溝通 藍綠各退一步 退撫新制順利三讀 17:062022/12/16 政治 國巨、聚鼎 加速整合集團資源 04:102022/12/24 證券．權證 《科技》2023年IoT趨勢 Hitachi Vantara提5見解 11:482022/12/19 財經 高醫結合金屬工業 拯救口腔癌患者 04:102022/12/16 地方新聞 美表態願提供疫苗 助大陸遏制新冠疫情 10:312022/12/21 兩岸 元大金控行政長暨企業永續辦公室負責人楊荊蓀：掌握ESG 發揮金融影響力 04:102022/12/23 財經要聞 WHO總幹事：對中國大陸新冠疫情表示關切 12:352022/12/22 國際 不到一週 索馬利亞軍大敗聖戰組織 08:242022/12/24 國際 英特爾分拆GPU事業組織 04:102022/12/23 產業．科技 華興啟動組織改造 耕耘新事業 04:102022/12/17 證券．權證 白宮：北韓出售武器給俄傭兵組織 帶頭圍攻烏克蘭 04:412022/12/23 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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