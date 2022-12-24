2023年中國大陸碩士研究生招生考試於2022年12月24日至26日舉行，全大陸報考人數為474萬。中國教育部要求各地加強組織領導和條件保障，優化考生服務，高效統籌做好疫情防控和考試組織工作，全力以赴實現如期考試、應考盡考、平安研考的工作目標。