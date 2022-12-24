2023年中國大陸碩士研究生招生考試於2022年12月24日至26日舉行，全大陸報考人數為474萬。中國教育部要求各地加強組織領導和條件保障，優化考生服務，高效統籌做好疫情防控和考試組織工作，全力以赴實現如期考試、應考盡考、平安研考的工作目標。

112學測僅11.8萬名考生報考 人數創23年新低
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集安組織秘書長扎西：正加強多層面與大陸合作
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