111年度臺北市大安區敦親睦鄰桌球友誼賽今(24)日於大安區行政中心10樓熱鬧開打，參賽隊伍共16隊，報名隊伍跨及公私部門，除去年前三名隊伍臺北市政府消防局、大安區群英里辦公處及錦華里辦公處成員外，參賽隊伍中年紀最小的為大安國小的小朋友成員年紀均為10歲至11歲，而最年長的為80歲的長者，形成有趣的對比畫面，今日開幕式由大安區林明寬區長主持，邀請到臺北市政府消防局長吳俊鴻、立法委員、議員及里長等貴賓到場，其中大安區林明寬區長更親自下場開球，為賽事帶來精彩開場。

111年度臺北市大安區敦親睦鄰桌球友誼賽今(24)日於大安區行政中心10樓熱鬧開打，參賽隊伍共16隊，報名隊伍跨及公私部門。(大安區公所提供)

111年度臺北市大安區敦親睦鄰桌球友誼賽今(24)日於大安區行政中心10樓熱鬧開打，區長林明寬(右)也下場小試身手。(大安區公所提供)

林明寬指出，桌球是適合各年齡層參與的老少咸宜的運動賽事，去年首次舉辦大安區桌球賽事收到不錯的回饋，因此今年決定擴大舉辦，區公所也做了很多規畫，例如參賽隊伍從去年的8隊擴大到16隊，並將主辦賽事場地移師到大安區行政中心，而未來也將持續將賽事做更細緻的區分及優化，讓更多隊伍及選手參加，培育桌球運動人才，推廣體育活動。

賽事前三名除了提供獎盃外，區公所也特別提供籌措獎金給前三名隊伍。(大安區公所提供)

而本次賽事前三名除了提供獎盃外，區公所也特別提供籌措獎金給前三名隊伍，因此，各組比賽下來每場賽事皆精采萬分、熱血沸騰！活動結束後，區公所也另外提供了每位選手精美小禮物，參賽選手們每位都滿載而歸並笑著說明年度還要繼續參加。