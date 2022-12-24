台灣狗仔葛斯齊因不滿張蘭先前暗指他收大S錢爆料，本月23日凌晨發文，宣布已到警局正式對張蘭提起告訴，對此，先前靠直播賺進上億的張蘭昨照常直播，沒回應被告傳聞，她先是表示近日會以優秀女性企業家的身分受訪，連線馬斯克的媽媽，接著又披上紅頭紗宣告「再婚」，表示為了感謝網友的喜愛，要把自己嫁給粉絲們，一舉一動都可說是話題女王。

葛斯齊昨曬出報案證明，表示自己是有職業操守的人，對於張蘭先前的抹黑相當不滿，但給足了時間還是沒有等到對方澄清，「如果說我收大S錢，或任何身邊人的一毛錢，歡迎曝光拿出證據指控！ 只要屬實，我永遠退出媒體並關掉所有平台帳號！」近日他直播時，有網友提醒他如果被張蘭誣陷，可以用法律途徑解決，自己看到後，吃完湯圓就衝派出所報警，希望之後可以利用法律還自己清白。

葛斯齊表示：「狗仔告名人第一次，我就獻給你張蘭阿姨！」，也預告未來不排除到北京再報案提告一次。而外界好奇張蘭的反應，她先是表示，自己會以優秀女企業家的身分接受外國媒體專訪，與她連線的是知名富豪馬斯克的媽媽，外界問她會不會說英文，她強調自己肯定會用中文，不會拋棄愛國之心，其他就交由翻譯幫忙。

張蘭昨宣布要再婚嫁給粉絲。（圖／翻攝自劇綜Talk微博）

而每每直播都會逗樂網友的張蘭，昨(23日)下午又出奇招，她見網友不斷斗內送禮物，還有人喊要「娶妳回家」，她隨即拿了塊紅色頭紗披在頭上，笑回：「要把自己嫁了，嫁給粉絲寶寶們」，隻字不理葛斯齊要提告她一事，可見心理素質之強大。