在今年邁入第六屆，由南韓媒體人舉辦的「覆盆莓獎」，找來34名電影線記者票選最爛電影抑或是演技最差的演員。豈料，往年大多從缺的「最沒禮貌的電影人」，這次竟由三位紅片大江南北的演員上榜，在韓網上意外掀起熱議。

據韓媒報導，2022年「覆盆莓獎」得獎名單，評選範圍包括從去年12月到今年11月上映的所有電影。其中，「最沒禮貌的電影人」前三名赫然出現馬東石、金泰梨、南柱赫等三位知名演員的名字。馬東石以20票拿下最高票，而韓劇《二十五，二十一》的情侶檔金泰梨、南柱赫分別以11票、6票拿下第三名。

據悉，馬東石今年主演《犯罪都市2》和《整形帝王》兩部電影，卻多次以個人原因推辭訪問，還獨自缺席宣傳行程，被批評「希望電影成功卻不願受訪，沒有身為主角該有專業態度」。《外星+人》的金泰梨獲得11票，她曾在受訪時邊回答邊塗鴉，遭批評是過度投入《二十五，二十一》中的角色羅熙度，而像高中生般不成熟的訪問態度，讓記者直呼她有「羅希度病」。《厄憶追凶》的南柱赫以6票成為第三名，因其是在電影上映前爆出疑似校園霸凌的負面新聞，影響作品宣傳。

此外，該獎另有「最爛作品」獎，由《為人民服務》獲得最高票18票，9票的《救命卡特》、7票的《外星+人》位列第二、第三名。「最爛演技」獎則由《為人民服務》主演智眼當選第一，第二名為《外星+人》蘇志燮，第三名為《共感頻率》趙怡賢以及《救命卡特》周元同票並列。