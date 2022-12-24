長年旅居美國洛杉磯的華僑57歲李姓女子，日前抽空返台，與在台友人環島旅遊，卻在返美前夕，將夜市購買的皮帶遺失在捷運車廂內。李女著急向高捷服務台求助，警方獲報後，立即調閱監視器，找回李女的提袋。李女事後頻頻道謝，並稱「是她跑遍全美、台灣才找到的」，所幸遇到員警及時協助，才能在返美前尋回。

22日晚間11時許，李女剛逛完高雄瑞豐夜市，從巨蛋站搭捷運回獅甲站下車，正要到友人家借宿，在路途中，發現剛才從夜市買的總價2000元3條皮帶、手機殼的黑色塑膠提袋遺忘在捷運車廂中，她起初先致電給高捷公司遺失物中心詢問，但中心人員均下班，故無人接聽，於是李女只好隔天搭捷運回巨蛋站，向服務台求助。

高雄捷運警察隊23日上午10時19分許獲報，員警立即與遺失物中心聯繫，中心卻無接獲任何類似遺失物品招領，於是捷警循線調閱途各站監視器，發現李女的黑色提袋已由民眾所拾獲至草衙站服務台，於是員警先向草衙站服務台詢問，確認有李女的提袋後，捷警陪同李女前往草衙站，將提袋領回。

李女得知提袋找回，頓時喜出望外，向員警表示，提袋雖然不貴，但卻是她跑遍全台美、在返美前夕逛夜市時，才找到的，非常具有紀念價值，當發現袋子忘記拿時，認為找回希望渺茫，但卻在隔天上午就找到，頻頻感謝員警的用心找回。

據了解，李女因受疫情影響，3年多未回到台灣，近期抽空回台，與朋友環島旅遊，卻在返美前弄丟心愛的皮帶，所幸捷警及時相助，協助李女找回，而李女也於當天晚上，從小港機場搭飛機返回美國。