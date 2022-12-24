阿公店森林公園，復刻芬蘭山腳下耶誕城，打造絕美耶誕森林市集。（柯宗緯翻攝）

阿公店森林公園，復刻芬蘭山腳下耶誕城，打造絕美耶誕森林市集。（柯宗緯翻攝）

清景麟建築團隊董事長林聰麟事業有成，多次返鄉做公益。（柯宗緯攝）

這次活動邀請燕巢區各校師長與孩童代表親⾝體驗清景麟對⽣活、藝⽂、環境及教育公益的重視，並與現場嘉賓共同寫下耶誕祝福與心願。（柯宗緯攝）

清景麟建築團隊董事長林聰麟事業有成，多次返鄉做公益。身為高雄燕巢子弟的他，這次回到故鄉燕巢阿公店森林公園，復刻芬蘭山腳下耶誕城，打造絕美耶誕森林市集，還有亞洲首座耶誕森林郵局，24日適逢平安夜，下午2點更號召偉士牌車隊大會師，裝扮聖誕老公公發送糖果，兩天快閃活動估將吸引上萬人「巢」聖。

林聰麟表示，自己三代務農，對於燕巢這片土地有著濃厚的情感，清景麟基金會成立於2017年，林聰麟賦予基金會任務，促使積極投入偏鄉教育、推動環境永續及藝術生活美學各領域層面，期許藉著走入偏鄉，產生實質更深層長遠的拓散影響。

這次活動邀請燕巢區各校師長與孩童代表親⾝體驗清景麟對⽣活、藝⽂、環境及教育公益的重視，並與現場嘉賓共同寫下耶誕祝福與心願，日前基金會還派遣專車提前將耶誕小禮送至全燕巢區上千位孩童手上，實踐基金會關懷偏鄉的初衷。

市集現場也可看見基金會長期扶持的「燕巢區農會」、「慈德育幼院」、「燕巢家園身障日照據點」及「高雄市援剿人文協會」展現在地特色與希望，這是一場屬於所有人的成果展。

兩天市集活動，基金會找來了擅長玩味藝術美學的「森山市集」與仙氣十足的「草木森花之市」規劃優質市集陣容與充滿森林文青氣息的設計商品，強強聯手網羅全台60家以上質感魅力市集品牌，還有臺南在地電子音樂品牌「四四拍唱片行」為這次活動策劃了專屬音樂饗宴，及知名「海fun街頭馬戲」演出，密集安排多組表演團體輪番上陣，內容精彩豐富。

耶誕節少不了聖誕樹，現場另設置了高達6米大型聖誕樹，並架構亞洲首座耶誕森林郵局，收集更傳遞幸福，童話故事裡的糖果屋也將現身，湖畔邊草坡上還有綿羊、雪橇等熱門藝術裝置打卡點，本身就具有完美主場優勢的阿公店森林公園，秒化身歐洲夢幻耶誕小鎮，成為網美拍照熱點。

12月23、24日主辦單位並舉辦「耶誕dress code」活動，民眾只要穿著耶誕相關衣服裝飾(裝扮面積超過50％)，即可獲得總價值超過1000元的耶誕限定神秘好禮，每日限量100名；12月24日下午兩點還有扮成聖誕老公公，騎著偉士牌的車友到現場大會師，發送糖果，歡迎大家一起來燕巢，感受不一樣的耶誕節。

此外，主辦單位特別提醒，因周邊停車空間有限，貼心於橋頭火車站外設有免費活動接駁專車，建議民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，活動相關資訊可搜尋追蹤財團法人高雄市清景麟教育基金會FB、IG。