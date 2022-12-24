一探街屋建築風貌，北市鄉土教育中心24日起至明年1月8日舉辦「走進老街屋」特展，現場以展板與縮小模型，介紹從清代、日本時代、戰後到現代的街屋演變史，鄉土教育中心主任張欽鵬表示，現場還設置動手體驗區，可讓小朋友親手搭建街屋模型。

張欽鵬表示，「走進老街屋」特展分為六大項，以展板與縮小模型為主，藉由手繪建築作品，介紹「清代的街屋與河港聚落」、「多元的街屋空間」、「街屋的外觀－亭仔腳、騎樓、牌樓厝」、「日本時代的洋樓型街屋」、「日本時代的木造街屋」、「日本時代的轉角型街屋」，讓民眾進一步認識各時代不同種類的「街屋」型態。

現場也難得展示台北城內衡陽路（日本時代的榮町）三葉莊模型、大稻埕迪化街乾元行模型，萬華剝皮寮長壽號紅磚街屋模型，以及艋舺日式街屋模型等，其中雖然有些街屋已不存在，但透過模型與建築空間繪製圖，重現當時建築的風貌。

張欽鵬表示，為加強學生對在地歷史建築的認識，此次與「木也建築學堂」共同策畫「走進老街屋」特展，藉由親手繪製的各式台灣街屋建築透視圖，讓民眾了解街屋建築自清代至日本時代，在街道、聚落與都市中的發展，展覽自12月24日起至明年1月8日止，每周二至周日上午9時至下午5時免費開放參觀，現場還設置動手體驗區，可讓小朋友親手搭建街屋模型。

策展人「木也建築學堂」徐逸鴻說明，街屋就是與街道相鄰的建築，以往利用街屋組成商店街，並兼有居住、作坊、倉儲等功能，多功能的街屋充分展現傳統建築智慧，從清代到日本時代、戰後以至於現代，各有不同風貌，延續百年的建築與空間傳統，如今仍影響著許多台灣人的生活。

徐逸鴻也說，街屋前方所附帶的亭仔腳空間，在日本時代得到進一步發展，搭配日本建築師的牌樓厝巧思，將台灣的街屋建築藝術推向新高度，當時牌樓厝所形成的新型態街道與現代化都市景觀，也成為台灣文化歷史中重要的組成養分。