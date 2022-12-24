明天全台縣市首長與議員將宣誓就職，新北市國民黨傳出有兩名議員確診，由於國民黨未實質過半，外界擔心可能影響議長、副議長投票結果，新北市議會祕書長陳王正源表示，明天會在議會二審審查室設置隔離區，兩位議員可透過視訊宣示就職，議會也會將議長與副議長選票送入給兩人圈選，不影響兩人權益。

新北市國民黨議員陳儀君與楊春妹雙雙確診，陳儀君透過臉書表示自己目前是輕症正在休養中，也感謝各界關心；楊春妹受訪表示，目前身體不適休養中，還不確定明天會怎麼安排。

新北市議會正、副議長選舉將於25日投票，國民黨推派現任議長蔣根煌、副議長陳鴻源爭取連任，先前有意爭取副議長的無黨團結聯盟總召蔡錦賢，在新北市長侯友宜、蔣根煌協調下退讓，讓蔣陳配勝出機率大增。民進黨則由現任黨團正、副總召陳啟能與李倩萍搭檔出馬角逐。

陳王正源表示，疾管署協調，確診議員仍可參加宣誓就職及正副議長投票，明天會在議會二審審查室設置隔離區與專屬通道，不影響兩人權益。