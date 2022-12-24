萌寵小孩也來麗寶樂園渡假區過耶誕節囉！今日在落羽松草原秘境舉辦一年一度的「金狗盃」寵物耶誕活動。(麗寶樂園渡假區提供)

萌寵小孩也來麗寶樂園渡假區過耶誕節囉！今日在落羽松草原秘境舉辦一年一度的「金狗盃」寵物耶誕活動。(麗寶樂園渡假區提供)

一年一度浪漫耶誕節到來！今天儘管室外只有10度的寒冷天氣，遊客依然不畏寒冷。麗寶樂園指出，為讓遊客有更濃厚節慶氛圍，探索世界及OUTLET安排繽紛歡樂的耶誕遊行，由踩著高蹺的聖誕老人歡樂登場，帶領著胡桃鉗士兵、舞動彩帶的耶誕精靈帶來精彩舞蹈表演秀，還有三采幼兒園小朋友們吸睛又可愛的耶誕裝扮遊行。

麗寶樂園說，24、25日兩天嘉義縣政府特別與麗寶OUTLET MALL合作，在天空之夢摩天輪廣場舉辦「嘉義黃金烏魚子暨嘉義優鮮農產—前進Outlet」展售活動；現場匯集嘉義縣烏魚子、農漁產精選伴手禮及當季蔬果；嘉義縣長翁章梁特到場與消費者互動、推廣嘉義縣伴手禮。

麗寶樂園表示，廣場另一側，還有耶誕限定的卡馬走走市集為期五天，24日、25日、30日、31日及明年1／1日，集結胖卡餐車、美味餐飲美食、職人手作飾品等超過20個品牌共襄盛舉，愛逛市集的吃貨朋友千萬不能錯過！讓採購的民眾都可輕鬆一次購足，來自全國各地的年節好物。

萌寵小孩也到麗寶樂園渡假區過耶誕節！24日落羽松草原秘境舉辦一年一度的「金狗盃」寵物耶誕活動，現場來了許多裝扮可愛的狗狗們，在猶如歐洲浪漫如詩如畫的落羽松林大草原，與主人一起闖關拿禮物，留下特別的聖誕回憶。

麗寶樂園渡假區強調，周末為耶誕假期在渡假區內各場域都有應景的耶誕佈置與活動，吸引不少遊客攜家帶眷、呼朋引伴前來過節，加上接近年終歲末購物及聚餐需求上升，麗寶OUTLET MALL人潮增加近2成；預估耶誕週末假期兩天，麗寶樂園渡假區將有超過5萬人潮湧入。