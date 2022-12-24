喝咖啡提神要注意，身心科醫師陳璿丞分享，根據研究指出，好幾天沒喝咖啡，再次開始喝咖啡會突然很有效，因此建議大家可以適時給自己放一些「咖啡假」，另有睡眠問題的人要減少咖啡因攝取，兒童則不宜喝咖啡。

醫師陳璿丞近日在臉書上分享，一般民眾單日咖啡因攝取量建最好不要超過300mg，喝太多恐會出現坐立不安、緊張、興奮、失眠、臉紅、多尿、腸胃不舒服、心跳過快等咖啡因中毒的症狀。

陳璿丞表示，咖啡因進入人體後，大約在45分鐘內會完全被吸收，然後在8小時左右會從人體排除，而「過午不喝咖啡」的原則，很多人都聽過，但其實一早起來可以先不要喝咖啡，等到9至10點再喝，這樣不但可以避免過早攝取咖啡因，下午身體代謝完以後，陷入昏昏欲睡的狀況，但又不至於影響到晚上的睡眠。

陳璿丞指出，過去有研究發現，如果連續好多天沒有使用咖啡因，再次使用會突然增強的感覺，因此，如果休假去住飯店時，可以給自己放個「咖啡假」 ，下次再喝咖啡的時候，會提升大腦對咖啡因的反應。

陳璿丞說，咖啡因的確會對人的睡眠有影響，例如在快要睡醒的時候會出現的「快速動眼期」恐提早出現，而熟睡期則有可能縮短，因此本身有睡眠問題的人，要減少咖啡因的攝取量。另外兒童也不宜飲用咖啡，因為咖啡因會對兒童的心臟造成較大的負擔。

陳璿丞表示，民眾不要把咖啡和酒精混一起喝，因為咖啡因搭配酒精，可能會使人體產生錯覺，覺得自己喝再多酒都不會醉，因此很容易過量飲用酒，也更容易出現酒精成癮的問題。