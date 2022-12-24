農曆春節即將到來，年菜是每個家庭過年不可或缺的佳餚，隨著電商興起，實體名店的招牌年菜在網路也能購買到。網家(8044)旗下商店街和露天市集聯手策畫「一起來趕集！Let’s Bazaar」，推出各地的知名年菜伴手禮，從北到南共有超過130家名店參與，其中超過7成都是全台各地的實體名店、知名特色市場，天天簽到逛市集免費兌年菜。

面對疫情後的年貨採買，商店街市集營運長黃淑琳表示，這2年來受到疫情影響，實體店的銷售通路逐漸布局線上，各地名店也都已經轉向經營網路開店，商店街精選各地實體店家推出多款獨家年貨優惠，讓大家在忙碌的工作中，不必再為年節的加菜與伴手禮煩惱，可以透過網購準備年夜飯和返鄉送禮的禮物。今年商店街和露天市集聯手策畫「一起來趕集！Let’s Bazaar饗好年市集」，更是蒐羅了多家新加入的名店，讓全台各地實體名店聚集在一起，網友也不需再親自跑到各地的年貨大街，就能享受逛市集的樂趣。

「饗好年市集」希望藉由商店街和露天市集加乘的電商流量，讓店家的好商品能有被發現的機會，這次有台北燒臘名店東門鴨莊、經典老店紅豆食府、桃園老店正一排骨、台南金字招牌阿霞飯店等各地知名老店一同參與，推出多項好康優惠的年菜組合，同時也鼓勵大家年前也能發揮愛心，只要購買喜憨禮購物城、財團法人自閉兒關懷協會、愛不囉嗦手作體驗館庇護工場、慈泰庇護工場、華慈晨曦庇護工場、集賢庇護工場、慈惠庇護工場等七家公益團體年菜和伴手禮，商店街加碼贊助就有機會抽中5,000元加菜金現金券。