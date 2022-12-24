新新北市議會正、副議長選舉將在明(25)日投票選出，國民黨推派現任議長蔣根煌、副議長陳鴻源爭取連任，先前有意爭取副議長的無黨團結聯盟黨團總召、新北市議員蔡錦賢，則在新北市長侯友宜、蔣根煌協調下退讓，轉而支持國民黨提出的人選；對此侯友宜今(24)日稱讚蔡錦賢無私無我，讓大家能夠和諧團結的為新北市民做好事。

對於議會議長、副議長選舉，侯友宜指出，原則上就是尊重議會的自主性，議長、副議長順利產生，我們都會跟所有議員們並肩作戰，讓新北市會更好，所以我們尊重議會的自主性。

至於無黨團結聯盟黨團總召、新北市議員蔡錦賢據傳對此有些無奈，侯友宜則表示，蔡錦賢在自己他擔任4市長年以來，全力協助新北市各項建設，尤其他無我無私的跟大家並肩作戰，提出很多好的政策。

侯友宜說，這次蔡錦賢原本有意願要選副議長，後來他也為了大家能夠更和諧更團結，全力為新北市民做事，只要願意為這塊土地奉獻，誰當副議長，蔡錦賢就會用這樣寬容的態度，來看待議會的和諧。