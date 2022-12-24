綠營高市議長人選出爐 新潮流康裕成出線 11:522022/12/24 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨經過多方協商，終於在最後一刻推出正、副議長人選，最終由隸屬新潮流的前議長康裕成出線。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市議會正、副議長選戰最終到數，國民黨推派現任副議長陸淑美征戰，民進黨經過多方協商，終於在最後一刻推出正、副議長人選，最終由隸屬新潮流的前議長康裕成出線，副議長人選則須再作商討，預計24日下午5時會正式對外公布。 議長選舉防跑票 綠營中評委南高坐鎮 南投正副議長 何勝豐、潘一全可望蟬聯 新北2國民黨議員確診 宣示、投票新北市議會這樣解 #正副議長 #人選 #康裕成 #出線 #最終 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市議長無黨籍PK 陳姿妏看好 蘇澤峰秀良民證回擊黑函 04:102022/12/24 政治要聞 大力支持軒禾合作社卻傳倒閉 她酸：民進黨承諾僅10％可信？ 07:282022/12/24 政治 林奕華接北市副市長 延明年2月就職 04:102022/12/24 政治要聞 柯稱財團勾結議會 藍綠議員炸鍋 04:102022/12/24 地方新聞 林奕華明年2月接副市長免補選惹議 鍾沛君大爆內幕 09:362022/12/24 政治 綠派系新潮流湧言會激戰 高雄議長人選喬不定 04:102022/12/24 政治要聞 返鄉好難 馬籲小三通全面復航 04:102022/12/24 兩岸要聞 余邦彥退黨被慰留 拚副議長連任 04:102022/12/24 政治要聞 蔡要開國安會議 藍酸恐變黨安會議 04:102022/12/24 政治要聞 北桃中議會龍頭 國民黨樂觀 04:102022/12/24 政治要聞 新聞透視》民主聖地連環爆 民進黨黑化冰山一角？ 04:102022/12/24 政治要聞 徐巧芯喊世代交替 媒體人曝1關鍵驚呼：反而不利交棒 08:072022/12/24 政治 國戰會論壇》九合一民進黨遭重挫 「抗中保台」邊際效應遞減（周忠菲） 00:172022/12/24 海納百川 社評／賴清德總統路 務實的親中愛台 04:102022/12/24 焦點新聞 陳吉仲炮轟ECFA 趙少康批民進黨錯亂 04:102022/12/24 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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