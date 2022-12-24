高市議會正、副議長選戰最終到數，國民黨推派現任副議長陸淑美征戰，民進黨經過多方協商，終於在最後一刻推出正、副議長人選，最終由隸屬新潮流的前議長康裕成出線，副議長人選則須再作商討，預計24日下午5時會正式對外公布。