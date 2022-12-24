中共中央財辦副主任尹豔林24日在中國財富管理50人論壇2022年會表示，明年中國發展有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。他提到，隨著Omicron病毒特性變化，中共中央審時度勢，從更好統籌疫情防控和經濟社會發展出發作出防疫轉變的重大決策，為經濟恢復創造重要條件。疫情是當前影響經濟運行的關鍵變數，可以說中國經濟已挺過了最困難時刻。

尹豔林續稱，隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。

尹豔林指出要推動中國經濟運行整體好轉，要把握好八個重點方向。一是大力提振市場信心，這是明年經濟工作的頭等大事。二是恢復和擴大消費，這是推動經濟運行整體好轉的基礎。三是有效帶動社會投資，這是推動經濟運行整體好轉的關鍵。

四是促進房地產業健康發展，這是推動經濟運行整體好轉的重要支柱。五是啟動傳統服務業發展，這有望成為經濟運行中最先好轉的行業。六是加快建設現代化產業體系，這是推動經濟運行整體好轉的主戰場。七是更大力度吸引和利用外資，這是推動經濟運行整體好轉的重要途徑。八是有效防範化解重大風險，這是推動經濟運行整體好轉的重要保障。