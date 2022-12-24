高虹安參選新竹市長，從戰學歷事件或是助理費爭議，無論選前或選後始終是外界關注焦點。而在12月25日全台縣市首長就職日之前，高虹安小內閣名單似乎也出現「亮點」。高虹安因國會助理費案被傳訊交保後，宣布新竹市副市長將由高檢署檢察官蔡麗清出任，引發外界諸多揣測，對此，高虹安表示延攬女檢察官蔡麗清任竹市副市長與自身官司無關。

細數高虹安近三個月，無論是挑戰新竹市長寶座，或是參選期間，話題始終不斷，持續創造高聲量，讓新竹市選情成為六都之外討論度最熱之選戰。高虹安確定當選後聲量依舊未減，不僅成功拿下「新竹市首任女市長」、「最年輕市長」兩項美名，並助攻民眾黨在新竹市攻下一座灘頭堡。不過，助理費風波持續延伸，讓高虹安遭到檢調約談，甚至競選時的口號「新竹找安」也被網友諷刺成「土城找安」。

「戰學歷、博士論文」雙熱議 創近三個月聲量冠軍飆破19萬筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/20～2022/12/21）統計調查，高虹安近三個月網路聲量最高峰出現在9月月21日，聲量過19萬筆。當日週刊爆料高虹安博士論文涉抄襲，高虹安主動出擊開記者會回應，「我師大榜首、台大第一名畢業，不像什麼中華大學夜間部」，此話一出意外延燒「戰學歷」風波，對此，高虹安數度致歉，並於網路節目中哽咽回應。

網路聲量第二高峰落在12月16日，聲量破14萬筆，高虹安選戰過程因涉嫌詐領助理費案，好感度一度重創，選後台北地檢署15日指調查局北機站，赴高虹安立法院立委辦公室及新竹、雙親內湖居所等8處搜索。檢調以他字案被告身分傳喚高虹安並在16日凌晨移送北檢複訊，高虹安改列貪污被告並進行偵訊，事後以60萬元交保候傳。

高虹安網路聲量第三高峰依舊與助理費有關。助理費案爭議連環爆，高虹安因為「過度疲勞就醫」，早上在醫院休養，下午出現在新竹縣政府與縣長楊文科會面等相關議題，使得11月9日網路聲量一日即飆衝超過10萬筆。

網路第四高點仍為助理費爭議相關事件。《鏡週刊》於11月14日報導高虹安「13頁完整祕密帳本，11個月疑詐領逾60萬元」，網路討論飆上8萬3,891筆。第五高點為11月3日對手林耕仁踢爆，高虹安疑聘用男友李忠庭擔任立法院公費助理，後有媒體人周玉蔻爆料，高虹安與李忠庭兩人過去在鴻海任職時就認識交往，更有媒體質疑李男在婚內出軌高虹安導致離婚。對此，李忠庭發聲明，強調自己非人頭助理，也於7年前已離婚。不過，「四叉貓」劉宇繼續臉書發文爆料，李忠庭31歲擁有3房當包租公，話題不斷牽扯出許多案外案，也讓高虹安聲量飆上7萬7,428筆。

三個月聲量破330萬筆！ 高虹安詐領助理費議題討論度第一名

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/9/20～2022/12/22）進一步統計分析高虹安

近三個月最被網友討論的熱議話題：

一、15.42%討論度：詐領助理費

二、13.88%討論度：論文涉抄襲爭議

三、10.35%討論度：戰學歷風波

四、10.33%討論度：高虹安與柯文哲相關議題

五、8.51%討論度：遭檢調約談

六、6.25%討論度：高虹安與柯建銘相關議題

七、5.46%討論度：新竹市首位女市長

八、5.08%討論度：60萬交保候傳

九、4.77%討論度：遭爆疑與助理婚外情

十、4.18%討論度：高虹安與郭台銘相關議題

十一、2.87%討論度：身心俱疲住院

十二、2.74%討論度：科智兼職疑慮

十三、1.93%討論度：上任後查新竹弊案

十四、1.61%討論度：立法院、住家遭搜索

十五、0.69%討論度：小內閣成員

十六、0.47%討論度：旗隊經歷遭疑造假

十七、9%：其他

透過討論度佔比觀察分析，高虹安最被網友熱烈討論的前三名，包括詐領助理費、論文涉抄襲爭議、戰學歷風波，都是高虹安參選新竹市長之後，被爆出事涉個人及立委職權所衍生出的話題。

高虹安身為民眾黨立委，選前有台北市柯文哲力挺站台，選後柯文哲也不斷替高虹安抱屈，稱檢調辦案違反「比例原則」，並砲轟檢調成國家政治工具，12億元球場不查，專查高虹安60萬元助理費；另外高虹安小內閣人選，也傳出不斷從「柯市府」尋人才，新北市議員卓冠廷更爆料高虹安與柯文哲因人事布局發生口角，使得高虹安與柯文哲相關議題討論度超過10%。

過去候選人的選舉爭議，都會隨著選舉結束後漸漸遞減，但此次高虹安詐領助理費卻越燒越熱，不論是高虹安遭到檢調約談、事後60萬交保候傳、立法院辦公室或新竹及內湖雙親住家遭到搜索，皆紛佔8.51%、5.08%、1.61%的討論度。

詐領助理費「司法、政治」干預影響 學者憂：恐讓對立更嚴重

台師大教授政研所教授曲兆祥分析，高虹安選前到選後困擾她的議題不少，但進一步來看，這或許對她而言是種歷練。曲兆祥直言，高虹安做為一個風雲人物及話題女王，若挺不過這些風波，她的政治生涯恐怕差不多結束了；反過來看，倘若她可以撐住挺過來，就會像是「浴火鳳凰」。曲兆祥形容，高虹安至今有如身陷烈焰之中，不過高虹安選前也表態要查新竹弊案，若高虹安真有查到關鍵內幕，在她身上的這把火會燒向誰，雖至今仍未清𥇦，但有可能讓高虹安變成全民英雄。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

東海大學政治學系教授沈有忠認為，高虹安涉詐領助理費，依照過去慣例起訴的機率相當高，但這起案子不能單從司法來看，還得從政治來看。沈有忠表示，若被政治干預，外界就會對於司法是否中立產生負面影響，倘若因為政治問題讓這起案子船過水無痕，也會進一步傷害台灣司法，反而會衍生出「判也不是，不判也不是」的狀況。沈有忠也說，柯文哲現在已經開始打預防針，試圖用政治力蓋過司法公信力，最後只會讓對立更嚴重，不去探究司法黑白。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月20日至2022年12月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高虹安』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。