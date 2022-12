美國女歌手瑪麗亞·凱莉( Mariah Carey)唱響的耶誕名曲〈All I Want for Christmas Is You〉1994年發行至今超過28年,每到年底,只要響起前奏,就知道耶誕節又要到啦!有無數翻唱版本的〈Last Christmas〉,原唱其實是英國雙人樂團「Wham!」在1986年發行,泰勒絲(Taylor Swift)、亞莉安娜(Ariana Grande)等歌手都翻唱過,這兩首耶誕情歌可說是最傳唱度最高、最有耶誕氣氛的音樂了。

想要來點特別的耶誕歌單嗎?今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,整理2000年至今,網羅英、日、韓、華語的「耶誕情歌TOP10」,讓你在耶誕節一舉告白成功,快來看看有哪些必備浪漫歌曲!

1.〈Santa Tell Me〉Ariana Grande說到經典西洋耶誕情歌,除了〈All I Want for Christmas Is You〉、〈Last Christmas〉,討論度第一名的就是由美國R&B小天后亞莉安娜(Ariana Grande)所唱的〈Santa Tell Me〉。這首在2014年推出的R&B曲風的耶誕歌曲,亞莉安娜性感的嗓音唱起溫柔的旋律,搭配純情歌詞超有耶誕氛圍,「聖誕老人告訴我,你真的聽得到我嗎?請不要讓我再次墜入愛河,如果明年他就不在我的身邊。」

少女心滿滿的〈Santa Tell Me〉成為耶誕Party必播的經典曲目之一,亞莉安娜本人也說,這首可愛的〈Santa Tell Me〉,是她所有歌曲中最喜歡的一首耶誕歌曲!只要有人問「聖誕節必聽的歌」、「想到聖誕節第一時間會想到哪些歌」,應景又活潑的〈Santa Tell Me〉絕對榜上有名!「歌曲十分輕快,伴奏聖誕節氣息十分濃厚,聽起來是很開心的歌」。

2.〈Mistletoe〉Justin Bieber

為什麼耶誕情歌中經常會出現「Mistletoe(槲寄生)」?因為據說在耶誕節當天,情侶如果在槲寄生樹下接吻,將會幸福一輩子。小賈斯汀(Justin Bieber)這首〈Mistletoe〉在2011年發行,唱出希望和愛人一起在槲寄生下度過耶誕節的心願,「我不想錯過這個節日,但我無法將目光移開你的臉,我應該出門玩玩冬雪,但我寧願和你一起在槲寄生下」。

MV中小賈斯汀在飄著雪的大街上,和心愛的女生告白成功,搭配甜甜的歌曲氛圍,真的聽得讓人好想談戀愛啊!不少網友表示,約會必備的浪漫耶誕情歌一定要聽〈Mistletoe〉,「抒情但偏輕快的歌,不失聖誕氣氛,聽起來很舒服」、「Mistletoe真的非常耐聽」、「好甜的歌」。

3.〈聖誕結/Lonely Christmas〉陳奕迅

耶誕節雖然是西方的節日,但經典耶誕情歌其實不只有西洋歌,歌神陳奕迅在2003年推出的〈聖誕結〉,還有粵語版本〈Lonely Christmas〉,不同於大多歡樂的耶誕曲風,這首情歌唱出耶誕節失戀的寂寥,「落單的戀人最怕過節,只能獨自慶祝儘量喝醉」、「Merry Merry Christmas,Lonely Lonely Christmas,想祝福不知該給誰」。超級催淚的歌詞搭配憂傷的曲調,讓這首〈聖誕結〉也成為耶誕必聽情歌之一。

許多網友說〈聖誕結〉陪伴了好幾個聖誕節,「祝各位單身人士聖誕快樂」、「每一年的聖誕節都會來聽,每一年聽到的感覺都不一樣,真的好喜歡這首歌」、「這首歌太合我了,聖誕節沒人揪、沒女友、又沒錢的邊緣人⋯⋯只能吃泡麵過聖誕節真的很哭哭」。

4.〈첫 눈〉(初雪)EXO

雖然台灣不會下雪,但一聽這首〈初雪〉彷彿抬起頭就能看見白雪飄落,一秒想起韓劇《鬼怪》中,孔劉在下起初雪那天,對金高銀告白的那個瞬間,因為寒冷的冬天而鬱鬱寡歡的心情,一下就變好了。

〈初雪〉收錄在韓國男團EXO在2013年推出的冬季特別專輯中,歌詞寫道:「你過得好嗎?想對你說『聖誕快樂』」,雖然音樂整體歡快,但卻是描述與分手的戀人分開後,喃喃自語的哀傷。不少網友分享耶誕歌單時都會提到〈初雪〉,「又到了一個適合聽初雪的季節」、「不是粉絲也覺得好聽程度」、「超級有冬天感的歌」。

5.〈Christmas Wish〉安室奈美惠想聽首J-POP冬日耶誕金曲,日本天后安室奈美惠演唱抒情歌曲的〈Christmas Wish〉,收錄在她2017年的專輯中,也是安室奈美惠2018年宣布引退前的最後一張專輯,整首歌輕快充滿冬季浪漫氛圍,成為耶誕耶代表經典歌曲之一。歌詞寫出25日、耶誕老公公等,描繪出一對戀人在耶誕節當天甜蜜約會的場景。

除了〈Christmas Wish〉,安室奈美惠另一首耶誕歌曲〈White Light〉也有不少網友推薦,安室奈美惠說〈White Light〉描寫的戀情正是她心中憧憬的愛情模樣,「為了聖誕節買這張單曲的」、「這首好好聽,聖誕節就要拿出聽」。

6.〈고백송〉(告白頌)GOT7

南韓男團GOT7演唱的〈고백송(告白頌)〉收錄在2015年的冬季改版專輯《MAD冬季版》。主打歌〈告白頌〉描寫沒有勇氣對心愛之人告白的心情,旋律溫馨又甜蜜,歌詞雖然沒有直接寫出耶誕節,但心動滿分的氛圍也超級適合在耶誕節聽。

團員們在MV中還特意跑到一所高中,在堆滿禮物的耶誕樹下,替男同學們向心儀的女生表白,因此說到耶誕歌單或冬季音樂,這首〈告白頌〉被不少網友點名,「這首應該不算是冬日或聖誕歌曲,但整體氛圍就是聖誕!」、「又快到一年聖誕,這歌真的很適合聖誕節聽」、「又到要聽這首歌的季節了~」

7.〈Funky Glitter Christmas〉NMIXX

今年出道的韓國女團NMIXX,也在耶誕節趁勢推出耶誕單曲〈Funky Glitter Christmas〉,曲風是節奏感很強的放克音樂(Funk),特別輕快的旋律搭配活潑、動感的歌詞,形容耶誕節閃閃發光,充滿愉悅、歡樂的氣氛,聽了讓人忍不住和喜歡的人一起手舞足蹈!

網友聽了都紛紛表示,「這首聽起來很開心,是聖誕派對的氛圍的歌」、「聽著就很想打節拍」、「好特別的聖誕歌」、「聖誕單曲真的好好聽」。

8.〈Merry Christmas〉Ed Sheeran&Elton John

暖心的耶誕情歌不要錯過紅髮艾德(Ed Sheeran)和艾爾頓強(Elton John),在2021年推出的〈Merry Christmas〉。描寫在美好的節慶裡,與身旁的愛人、朋友一起點燃壁爐、圍著耶誕樹,度過一年一度的耶誕佳節。

〈Merry Christmas〉在去年2021年發行就衝上英國單曲排行榜第一,濃厚的過節氛圍,加上Ed Sheeran和Elton John的合唱,受到許多人喜歡,「宣佈這將會是今年最愛聖誕單曲!」、「歡快的韻律,跳脫的節奏,把聖誕的溫暖和歡樂體現的淋灕盡致」、「每次聽到這首歌就會開心起來!」

9.〈聖誕夜驚魂〉五月天耶誕必聽的經典歌曲少不了五月天的這首〈聖誕夜驚魂〉,「你的吻,我的驚魂,故事就突然發生,你笑著,我說怎麼可能,原來世上真的有聖誕老人」。歌詞描述喜歡的人突然向你告白,就像向耶誕老人許願成真那瞬間,驚嚇之餘心中是滿溢的甜蜜。

這首〈聖誕夜驚魂〉是許多歌迷心中最愛的耶誕歌曲,去2021年五月天在耶誕節當天的演唱會上驚喜唱了這首,讓許多歌迷紛紛喊感動,還有網友分享,自己和男朋友就是在演唱會上聽了〈聖誕夜驚魂〉和男朋友牽手成功,「那時候我就真的相信世上真的有聖誕老人,會被愛的奇蹟給勇敢的人!」、「真的好俏皮好可愛的歌」、「每年的聖誕夜都會來聽一下」。

10.〈Cozy Little Christmas〉Katy Perry

凱蒂佩芮(Katy Perry)演唱的〈Cozy Little Christmas〉在2018年發行,不過相隔一年2019年的耶誕月才釋出MV。華麗的場景搭配凱蒂佩芮誇張的髮型,像是頂著一顆耶誕樹,歌詞溫馨唱出:「我不需要鑽石、閃亮亮的東西,只想要與你一起度過舒適的聖誕節。」讓人想立刻在寒冷的耶誕節投入喜歡的人的懷抱!

許多網友推薦這首〈Cozy Little Christmas〉,在耶誕節享受輕快的節日氣氛,「好療癒,聽了心情都變好了」、「聖誕來了!」、「太喜歡聖誕了,好美好的感覺」、「真的超好聽啊,一直循環播放!」、「這是凱蒂佩芮未來的養老保險」。

分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供,分析時間範圍為2019年12月21日至2022年12月22日,共3年。

系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『耶誕情歌』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。