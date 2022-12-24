國民黨立委林奕華預計明年2月接任台北市副市長，因任期不到1年，屆時台北市大安區立委依規不用補選。不過這樣的決定也已發外界質疑，民進黨台北市議員許淑華24日痛批，這是機關算盡的政治操作，林奕華絕對有條件擔任副市長，但不要占著茅坑不拉屎，沒收選舉權把台北市民當傻子看。

許淑華今上午陪同立委補選候選人吳怡農前往草埔市場掃街拜票，會前受訪被問及林奕華2月才要請辭立委接任台北市副市長，許表示，市長蔣萬安想趕快把內閣名單寫出來，但如果現在要當副市長就應該請辭，而不是先預留自己的位子。

許淑華痛批，蔣萬安當初也是請辭，現在也在進行立委補選，為何林奕華要拖到2月，把大安的選民當傻子嗎？要當副市長就立即請辭，而不要機關算盡，把選民選票當玩笑，許強調國民黨此舉，沒收民主的選舉機制，讓一個立委席次荒廢無法補選，是非常惡劣的行為。

許淑華也呼籲，林奕華大家都很熟，也相信她絕對有條件擔任副市長，可是不要占著茅坑不拉屎，沒收選舉權把台北市民當傻子看。

而針對林奕華說之後將由不分區立委曾銘宗擔任選服角色，許淑華再批，不分區立委對地方結構都不了解，林奕華當時當大安區立委的政見是什麼？應該要落實，而不是拿不分區立委來搪塞，這樣是欺負選民。 補選時間就算再短也是要繼續進行，這叫民主機制，不要違反，又或者林奕華拒絕擔任副市長，等到立委任期結束，再來接副市長，這樣才讓選民覺得有格調。