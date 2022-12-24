據《每日經濟新聞》報導，大陸中央財辦副主任尹艷林今天在「中國財富管理50人論壇·2022年會」上進行主旨演講時表示，疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，可以說中國經濟已挺過了最困難時刻；明年中國發展有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。

尹艷林表示，隨著Omicron病毒特性變化，疫情防控的主要矛盾發生轉變，中共黨中央審時度勢，從更好統籌疫情防控和經濟社會發展出發作出防疫轉變的重大決策，為經濟恢復創造了重要條件。

「疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，可以說我國經濟已挺過了最困難時刻」，尹艷林指出，隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。

尹艷林：促進房地產健康發展是推動經濟運行整體好轉的重要支柱

此外，據《新京報》貝殼財經報導，尹艷林在演講中樂觀表示，從更長週期看，近年來的經濟下行只不過是疫情帶來的短期擾動，還不足以改變中國經濟發展的基石。經濟快速恢復的曙光就在前頭，對此要有十分的信心。

尹艷林指出，2022年中國取得的成就實為不易。世紀疫情進入第三個年頭，疫情反覆，此起彼伏，經濟運行遭受2020年以來最為嚴重的衝擊，生產生活秩序被打亂，社會再生產難以良性循環。同時，經濟活動的各參與主體利益均受損失，城鄉居民收入受到明顯影響。隨著經濟下行，宏觀風險水落石出，房地產市場風險和地方債務風險集中暴露。

「面對超預期因素衝擊，經過各方面的共同努力，我國經受住了考驗和挑戰。」尹艷林認為，全年經濟增速與年初預期目標雖然有較大差距，但發展質量、科技創新等結構性指標都有較好表現，特別是就業、物價基本穩定，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經濟社會大局穩定。

如何推動中國經濟運行整體好轉？尹艷林指出，促進房地產業健康發展，這是推動經濟運行整體好轉的重要支柱。房地產是國民經濟的支柱產業，但也是近年來受到調控最多、市場信心最差的行業。

針對中國房地產市場明顯走弱的情況，尹艷林指出，中央經濟工作會議強調要紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組並購。有效防範化解優質頭部房企風險，改善房企資產負債狀況。要釋放消費潛力，支持剛性和改善性住房需求，解決好新老市民、青年人等住房問題。要研究促進房地產業健康發展的治本之策，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。