24歲前角力國手翁男被查獲吸食、販售大麻，他曾在全中運、全大運拿下冠軍，大學畢業不久熱愛創作饒舌音樂，常聲稱大麻能增加創作靈感，交易手法相當大膽，直接使用名下帳戶轉帳。台中警方去年搜索他在北市住處查扣帳冊、吸食工具；後續再查獲蘇姓買家，查扣大麻1.83克。台北檢方日前依違反《毒品危害防制條例》罪嫌起訴翁男。

台中市警局刑事警察大隊偵二隊偵辦一起販毒案向上溯源，發現居住於台北市中山區的翁男涉有重嫌，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方調查，翁男是前角力國手，曾在全中運、全大運獲得角力冠軍，身材精壯魁武，警方蒐證完備後，去年11月間聲請搜索票，前往他位於台北租屋處附近跟監，發現他載女友出門，布署埋伏等他返回住處時，出動7、8名優勢警力盤查，翁男並未反抗，警方執行搜索在他住處查扣帳冊及吸食工具等證物。

警方追查，翁男販售大麻至少半年以上，每次以5克至10克不等出售，不法所得有數十萬元。據了解，翁男剛自大學畢業不久，熱愛創作饒舌音樂，有吸食大麻習慣，常跟大學時期的學長、學弟們交流大麻施用心得，並販賣大麻給不特定對象，他聲稱大麻能增加音樂創作靈感，

令人驚訝的是，翁男自認行事謹慎、與人為善，故交易毒品皆直接使用自己名下帳戶轉帳，絲毫不怕被警方查緝。

前角力翁姓國手涉嫌吸食販售大麻， 聲稱創作饒舌音樂可增靈感，台中市警局刑大北上查獲送辦。（民眾提供）

前角力翁姓國手涉嫌吸食販售大麻，台中市警局刑大北上查獲送辦。（民眾提供）

前角力翁姓國手涉嫌吸食販售大麻，台中市警局刑大北上查獲送辦。（民眾提供）

https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gldam?autoplay=0

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！