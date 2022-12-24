女子天團S.H.E成員Selina（任家萱）今年初承認交往新男友，隨後網友在黃子佼的生日宴上挖出了Selina男友的外貌，可見她一舉一動都受到眾人關注。有一雙超高人氣星爸、星媽的她，近日在臉書分享替任媽過生日的照片，可見任媽留著一頭俏麗短髮，皮膚依舊光滑白皙，Selina更大方透露母親已經72歲了，讓眾人不敢置信。

41歲的Selina先前在生日月宣布解鎖新身分，成為Poadcast節目《迎任而解》主持人，首集就邀到任媽來聊快樂人生觀，Selina表示，自己會看起來這麼樂觀外向，都是遺傳自任媽的性格，她更分享今年吃生日餐時，最後服務生送上驚喜米糕，原本她以為是店家招待的禮物，結果越吃越有媽媽的味道，任媽才自招是當天一早在家裡親自做好再帶過來的，讓Selina忍不住感動噴淚。

Selina曬照替72歲任媽慶生。（圖／翻攝自任家萱 Selina臉書）

任媽還在節目上表示，先前便一直思考想要給女兒什麼驚喜，後來覺得「任何蛋糕都比不上媽媽的愛」，又想到Selina常說最愛吃她做的米糕，便決定下廚在生日當天獻給女兒。而任媽本名鄭瑞蘭，過去受訪透露是退休老師，早年在北士商教經濟學30年。

Selina和媽媽感情好。（圖／翻攝自任家萱 Selina臉書）

近日，Selina曬出跟爸媽合影，寫下：「不可能我媽人生七十有二還這麼像少女吧！」，照片中可見嬌小的任媽站在中間有如少女，任爸則穿著無袖白T露出結實肌肉，Selina爆料爸爸回家後狂秀伏地挺身、媽媽狂搖呼啦圈，「應該幫他們開一間健身房」，好友JR說：「我覺得扯但…任爸的二頭肌更扯，任媽美滿」，何篤霖回：「這不是我以前看過的任媽媽，變得太年輕了啦」，唐從聖說：「美型男+美魔女」，鍾欣凌獻上祝福說：「太美的媽媽，生日快樂喔」。