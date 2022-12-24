台8女神吳婉君演出本土劇《炮仔聲》打開知名度，亮眼外貌與精湛演技，獲得不少觀眾喜愛，也不時透過社群分享日常，近來前往馬爾地夫度假的她，辣照連發送給粉絲諸多福利，昨(23日)又曬出由上往下的「邪惡視角」照，讓所有人看得鼻血直流。

吳婉君在臉書曬出到馬爾地夫度假的照片，只見她在躺椅上做日光浴，極度享受在馬爾地夫的愜意時光，接著開心表示：「可以一直在海邊曬太陽真的很幸福很爽」，身上穿的比基尼讓好身材一覽無遺，只見她用上往下的邪惡視角自拍，隱約露出一對傲人北半球，夾縫中的黑影讓人充滿無限遐想，另一視角則秀出纖細水蛇腰及修長美腿，火辣身材讓人稱羨不已。

對此，網友紛紛留言：「怎麼可以這麼美啊」、「身材也太好了吧」、「婉君每次穿泳裝都很性感，身材都好好喔」、「就是這種感覺終於回來了」、「這一個視角非常好」、「Wow，美到無話可說」、「真的是辣到天荒地老」、「不能再看了太辣了，快流鼻血了」、「太犯規了啦！美呆了」、「好美和甜美的笑容」、「我都不知道要看哪了」、「美人配美景，一飽眼福」。

吳婉君日前也曬出一系列度假美照，當時她穿著比基尼，除了深Ｖ設計讓胸前傲人車頭燈呼之欲出，S型火辣曲線也讓人大飽眼福，讓不少網友驚呼：「快流鼻血」。