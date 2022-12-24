各縣市長明天將宣誓就職，宜蘭縣政府今天（24日）公布部分小內閣成員，原副縣長林建榮確定離開縣府團隊，由祕書長林茂盛陞任，社會處、勞工處、祕書處、文化局等局處長均留任，林茂盛等5人將在25日布達。

宜蘭縣長林姿妙表示，過去4年因為整個縣府團隊的努力，取得許多優異的成績，宜蘭縣在幸福城市的評比裡名列前茅，顯示出每位同仁都很用心、很認真，每個局處都很棒。

林姿妙指出，因此縣府小內閣人事以穩定為主，她也特別感謝原副縣長林建榮，在她上一個任期內，不吝向縣府團隊傳承多年的公務智慧與寶貴經驗。

林姿妙說，這幾年縣府積極改善債務，長短債都有明顯的減少，也推動各項縣民有感的政策，2022幸福城市大調查中，宜蘭縣整體競爭力是非六都縣市的第5名，其中施政力與社福力更是名列非六都縣市的第2，這都歸功於所有同仁的付出與貢獻，她期許縣政團隊在既有基礎之上，為了縣民福祉，繼續戮力從公，共同拚出宜蘭好生活。