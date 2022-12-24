台北市第3選區（中山、北松山）立委補選將於明年1月8日舉行，民進黨候選人吳怡農和國民黨候選人王鴻薇近期因辯論議題論戰，王鴻薇酸，吳怡農的民主選舉基本常識還是要再加強。吳怡農今（24）日回應，對手只會抹黑、噴口水，更大酸王鴻薇的政見是要人下台，「怎麼會是政見呢？」

吳怡農今與王鴻薇前後腳前往松山區草埔市場掃街拜票，吳怡農表示選舉只有短短5周，選舉節奏早早就排好了，並有北市議員許淑華的相挺跟加持，且草埔市場隔壁就是他長大的地方，「松山是我長大的地方、中山是我現在住的地方，回到草埔市場是非常自然的」。

被問及王鴻薇砲轟缺乏民主常識、要求辯論，吳怡農說，他從參選第一天，就是因為對民主、對選民的重視，所以向大家承諾打一場正向、乾淨的選舉，透過議題的主張、透過政見，要爭取支持，「可是這段時間，對手陣營、政黨不斷抹黑、造謠、攻擊、噴口水，我們沒有辦法改變對手行為，只能爭取選民支持，拜託1月8日約束這種對民主發展不健康、沒有建設性的攻擊」。

至於是否會想用辯論方式增強聲量？吳怡農說，他從選舉的第一周開始提出具體政見，不管是國家安全、兵役改革、警消人力資源或是下一代的多語教育，包括影響台北市未來發展的松山機場遷址，每一項政策都非常具體。

吳接著反酸，對手提出幾項政見，但叫一個人下台怎麼是政見呢？要核二、核三延役，但沒有可行方案，這怎麼是政見呢？還說要監督政府文宣預算，這怎麼是政見呢？這是立委基本責任。

吳怡農也預告，明天將舉辦第一場選民頭家來發問，有問必答，這是最尊重選民的方式。